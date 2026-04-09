Postdoktor
Uppsala universitet / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-04-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Gedigen praktisk erfarenhet av humanprovsanalyser, försöksdjursverksamhet (perfusion och injektioner i.d., s.c., i.v., i.p, blodinsamling, cellisolering från vävnad och blod (neutrofiler,
trombocyter), genomförande av terapeutiska behandlingar), och förståelse för kopplade
etiska tillämpningar. Erfarenhet av lentivirusproduktion samt virustransduktion av
endotelceller. God kunskap inom ELISA, vävnadspreparering, snittning (cryostat, vibratom),
multiomik med dataanalys (erfarenhet av R samt analys av transkriptomdata), erfarenhet av
datadriven kvantifieringsanalys av komplexa biologiska system, mikroskopiering
(fluorescens-, konfokalmikroskopi) och bildanalys (Image J, IMARIS bl. a.).
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom för tjänsten relevant ämnesområde samt lång erfarenhet inom
ämnesområdet vaskulärbiologi och immunologi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i detsamma. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
God kunskap av experimentella modeller av kavernom, vaskulära kärlmissbildningar och neuroinflammation är ett krav.
Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett måste.
Undervisning (max 20%) och handledning av studenter.
Meriterande
God erfarenhet av hantering av humanprover för analys.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal med möjlighet till 1 års förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Peetra Magnusson, peetra.magnusson@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2026, UFV-PA 2026/961
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Jobbnummer
9843492