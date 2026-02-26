Postdoktor
2026-02-26
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
• Utföra experimentell och translationell cancerforskning inriktad på hur celler i tumörens mikromiljö styr tumörprogression och påverkar svaret på cancerterapi
• Utveckla och utvärdera nya behandlingsformer för hjärntumörer
• Karaktärisera immunsvar, blodkärl och tertiära lymfoida strukturer i hjärntumörer
• Handleda doktorander och masterstudenter i deras forskningsprojekt
• Bidra till organisation och vidareutveckling av labbet, avancerade instrument och utveckling av in vitro och in vivo modeller
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i experimentell cancerforskning eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i detsamma. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• Expertis i 3D cellodlingsmodeller samt experimentella tumörmodeller
• Expertis inom tumörimmunologi och tumörmikromiljö
• Erfarenhet av att analysera immunrespons i experimentella tumörer
• Expertis i immunfärgning och konfokalmikroskopi
• Expertis i flödescytometri
• Expertis i odling och isolering av primära celler från tumörer
• Utmärk kunskap i Engelska, både skriftligt och muntligt
• Utmärkt förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra
• Erfarenhet av handledning och undervisning
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal med möjlighet till 1 års förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Dimberg, anna.dimberg@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026, UFV-PA 2026/477
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
