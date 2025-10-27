Postdistributör
Postdistributör till Chalmers Transportcentral, Serviceavdelningen.
Serviceavdelningen är en resultatenhet som är verksam inom Chalmers tekniska högskola, Chalmers Lindholmen och IT-universitetet. Vi tillhandahåller även service för externa verksamheter i vårt närområde.
Vi samordnar, leder och utvecklar Chalmers behov av servicetjänster för att alla verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är ca 115 medarbetare fördelade på enheterna lokalvård, vaktmästeri och teknisk service, intern service och logistik. Transportcentralen ingår i den sistnämnda enheten.
Information om avdelningen
Vi är en liten arbetsgrupp på tre kollegor, vilket gör det extra viktigt att vi trivs tillsammans. I gruppen ingår en gruppledare. Vi har många kundkontakter, främst med chalmersanställda och studenter. Arbetet ställer därför krav på ett serviceinriktat förhållningssätt och mycket god förmåga till samarbete. Fysiskt arbetet ingår och en bra grundfysik är en förutsättning för denna tjänst.
Beskrivning av tjänsten
Chalmers Transportcentral söker nu en postdistributör med tillträde tidigast i januari 2026. Arbetet innebär att hantera och sortera post och paket som kommer in till vår Transportcentral för att sen distribueras vidare till rätt destination inom Chalmers. Distributionen sker med elbil och lastbil. I tjänsten är du också tillgänglig för arbete i andra enheter inom vår avdelning som t.ex vaktmästeriet.
Vårt uppdrag består av:
• Sortering och kontroll av in- och utgående post/gods samt utkörning till våra olika avlämningsställen på Chalmers.
• Registrera gods i vårt skanningssystem
• Hantera vårt ärendehanteringssystem
• Extra utkörningar vid beställning
• Delta i utvecklingsarbete inom enheten
• Hämtning av tentor
• Flaggning
Anställningsform
Provanställning 6 månaderPubliceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Du har erfarenhet av logistik och hantering av gods och post inom liknande verksamhet.
Du behöver ha datorerfarenhet för att kunna hantera våra olika system: skanning av gods, ärendehanteringssystem, portaler hos våra leverantörer som PostNord och DHL.
Du behärskar svenska flytande i både i tal och skrift samt har goda kunskaper i vardagsengelska, såväl i tal som skrift. Lägsta utbildningsnivå, gymnasieexamen
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev (Max 1 sida)
Övrigt (valfritt, eventuella intyg, betyg etc)
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Vid frågor, vänligen kontakta
Enhetschef Annika Tomasits tel 031-772 1666
Gruppledare Linda Karlsson tel 031-772 6060
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
