Portmontör/Servicetekniker Linköping

Garageportmontör/Servicetekniker Linköping/Motala
Vill du arbeta praktiskt i en roll där teknik, problemlösning och kundkontakt står i fokus? Vi söker nu en portmontör/servicetekniker som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en verksamhet där samarbete, kvalitet och engagemang är centrala delar av vardagen.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för installation, service och underhåll av garageportar, ytterdörrar och automatiklösningar. Arbetet sker främst ute hos kund och innebär både planerade installationer och felsökning samt åtgärd av uppkomna problem. Du arbetar självständigt i ditt dagliga arbete, men ingår i ett team där kunskapsutbyte och stöd är en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig som
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är praktiskt lagd och har ett tekniskt intresse
Trivs i mötet med kunder
Har god fysik och uppskattar arbete utomhus
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Vi erbjuder
Ett varierat och självständigt arbete
Trygg anställning med goda arbetsvillkor
Tillgång till rätt verktyg och möjlighet till utbildning
En arbetsmiljö präglad av glädje, professionalism och engagemang
