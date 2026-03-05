Portmontör/Servicetekniker Linköping

Garageportexperten Sverige AB / Montörsjobb / Linköping
2026-03-05


Garageportmontör/Servicetekniker Linköping/Motala

Vill du arbeta praktiskt i en roll där teknik, problemlösning och kundkontakt står i fokus? Vi söker nu en portmontör/servicetekniker som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en verksamhet där samarbete, kvalitet och engagemang är centrala delar av vardagen.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för installation, service och underhåll av garageportar, ytterdörrar och automatiklösningar. Arbetet sker främst ute hos kund och innebär både planerade installationer och felsökning samt åtgärd av uppkomna problem. Du arbetar självständigt i ditt dagliga arbete, men ingår i ett team där kunskapsutbyte och stöd är en naturlig del av arbetet.

Vi söker dig som

Har B-körkort

Behärskar svenska i tal och skrift

Är praktiskt lagd och har ett tekniskt intresse

Trivs i mötet med kunder

Har god fysik och uppskattar arbete utomhus

Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Vi erbjuder

Ett varierat och självständigt arbete

Trygg anställning med goda arbetsvillkor

Tillgång till rätt verktyg och möjlighet till utbildning

En arbetsmiljö präglad av glädje, professionalism och engagemang

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Garageportexperten Sverige AB (org.nr 556512-4095)
582 73  LINKÖPING (ÖSTERGÖTLANDS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Garageportexperten Montörer

Jobbnummer
9778996

