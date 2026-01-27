Pool-sjuksköterska till Örkelljunga kommun
2026-01-27
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Örkelljunga kommun arbetar aktivt med omställningen till Nära Vård och satsar på välfärdsteknik för att skapa en trygg och modern vård för våra invånare. Hos oss är nytänkande en naturlig del av vardagen - vi arbetar med Nationell Vårdplan (NVP), registrering i kvalitetsregister och innovativa lösningar inom välfärdsteknik för att stärka och utveckla vår verksamhet.
Vi utökar nu vår arbetsgrupp och söker en ny kollega för ett vikariat som sträcker sig över hela 2026, med goda möjligheter till förlängning.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en stabil och engagerad arbetsgrupp med cirka 20 distriktsköterskor och sjuksköterskor, fördelade på omvårdnadsansvariga, pool-sjuksköterskor samt kvälls- och nattjänster. I teamet ingår även HSL-undersköterskor, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och gemenskap. Vi täcker vår egen bemanning och arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa möjliga vården.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker en pool-sjuksköterska som vill ha ett omväxlande och utvecklande arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta inom flera olika verksamheter, såsom hemsjukvård, särskilt boende, korttidsenhet och LSS.
I tjänsten ingår arbete dagtid samt helg var femte vecka. Rollen innebär flexibilitet du kan vara placerad inom ett specifikt område under enstaka dagar eller under längre sammanhängande perioder. Du kommer även att stötta upp dina kollegor med enstaka insatser utifrån behov.
Arbetet omfattar också handledning av vårdpersonal och ett nära samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket ger goda förutsättningar för ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom den kommunala primärvården, men det är inget krav. Vidareutbildning inom relevanta områden är meriterande.
Som person är du strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och har en pedagogisk förmåga i mötet med patienter, anhöriga och medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
