Plocka plantor till våra kunder
2025-12-17
Vi söker dig som vill jobba lite extra under april och maj. En dag i veckan, oftast måndagar men ibland även söndagar, behöver vi extra hjälp med att plocka plantor till våra kunders beställningar. Du behöver kunna svenska på tillräcklig nivå för att förstå instruktioner och läsa vad våra kunder har beställt. Kanske är du student eller pensionär som tycker det skulle vara roligt att jobba en dag i veckan? Eller kanske du bara behöver få in en fot på arbetsmarknaden? Vi har kollektivavtal och trevliga kollegor. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@klostra.se
(org.nr 556881-2142)
Avnanäsheden 1
)
922 91 VINDELN Arbetsplats
Lager och logistik Jobbnummer
9650847