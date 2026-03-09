PLM-Ingenjör till Virtual Engineering
2026-03-09
Vill du bli en del av ett team med engagerade och kompetenta medarbetare och arbeta med de största och mest komplexa projekten inom svensk industri?
Om tjänsten och företaget
Virtual Engineering är ett framgångsrikt företag med medarbetare som har ett stort engagemang och hög kompetens inom Product Lifecycle Management. Nu söker vi dig som vill vara med och driva digital transformation och få spetskompetens inom PLM-system.
Virtual Engineering erbjuder konsulttjänster inom PLM där man arbetar i uppdrag mot stora och välkända industrier för att utveckla och leverera de bästa lösningarna för deras verksamhet. Som konsult kommer du att hantera den digitala informationen för hela produktens livscykel, från kravställning till utveckling och sedan avveckling.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med de vassaste konsulterna inom PLM
Att arbeta i en familjär och öppen företagskultur
Om rollen
Du kommer att få en tydlig utvecklingsplan samt en mentor. I rollen som PLM-ingenjör kommer du att arbeta i uppdrag ute hos kund där du inledningsvis får lära dig om företagets verksamhet för att sedan föreslå tekniska lösningar och förbättringar. Arbetsuppgifterna är varierande men kommer bland annat att innefatta:
Arbeta med digitaliseringsresan av produktutveckling
Förbättringsarbeten kring hantering av produktinformation
Samla in krav från verksamheten samt föreslå tekniska lösningar
Vara rådgivande för att kunna förändra och förbättra processer hos kund
Vi söker dig
Vi tror att du är en lösningsorienterad och nyfiken individ som tycker om att lösa problem. Vi tror även att du har:
3-5 års erfarenhet eller mer som ingenjör inom relevant område
Erfarenhet av implementation av komplexa PLM-projekt
Erfarenhet av olika branscher såsom fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknik/life science
Erfarenhet av kommersiella PLM-system som Windchill, Teamcenter eller 3dX
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, farkostteknik, industriell produktion eller motsvarande med intresse för produktutveckling
Svenska och engelska i tal och skrift
Som person tror vi att du är:
Nyfiken
Lösningsorienterad
En teamspelare
Praktisk Information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag med en anställning hos oss på A-hub med ambition om direktanställning hos slutkund
