PLM-Ingenjör till Virtual Engineering

A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-03-09


Vill du bli en del av ett team med engagerade och kompetenta medarbetare och arbeta med de största och mest komplexa projekten inom svensk industri?
Om tjänsten och företaget
Virtual Engineering är ett framgångsrikt företag med medarbetare som har ett stort engagemang och hög kompetens inom Product Lifecycle Management. Nu söker vi dig som vill vara med och driva digital transformation och få spetskompetens inom PLM-system.
Virtual Engineering erbjuder konsulttjänster inom PLM där man arbetar i uppdrag mot stora och välkända industrier för att utveckla och leverera de bästa lösningarna för deras verksamhet. Som konsult kommer du att hantera den digitala informationen för hela produktens livscykel, från kravställning till utveckling och sedan avveckling.
Du erbjuds

Möjligheten att arbeta med de vassaste konsulterna inom PLM

Att arbeta i en familjär och öppen företagskultur

Om rollen
Du kommer att få en tydlig utvecklingsplan samt en mentor. I rollen som PLM-ingenjör kommer du att arbeta i uppdrag ute hos kund där du inledningsvis får lära dig om företagets verksamhet för att sedan föreslå tekniska lösningar och förbättringar. Arbetsuppgifterna är varierande men kommer bland annat att innefatta:

Arbeta med digitaliseringsresan av produktutveckling

Förbättringsarbeten kring hantering av produktinformation

Samla in krav från verksamheten samt föreslå tekniska lösningar

Vara rådgivande för att kunna förändra och förbättra processer hos kund

Vi söker dig
Vi tror att du är en lösningsorienterad och nyfiken individ som tycker om att lösa problem. Vi tror även att du har:

3-5 års erfarenhet eller mer som ingenjör inom relevant område

Erfarenhet av implementation av komplexa PLM-projekt

Erfarenhet av olika branscher såsom fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknik/life science

Erfarenhet av kommersiella PLM-system som Windchill, Teamcenter eller 3dX

Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, farkostteknik, industriell produktion eller motsvarande med intresse för produktutveckling

Svenska och engelska i tal och skrift

Som person tror vi att du är:

Nyfiken

Lösningsorienterad

En teamspelare

Praktisk Information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag med en anställning hos oss på A-hub med ambition om direktanställning hos slutkund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

