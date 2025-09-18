PLC-programmerare med Robotintresse till automationsfirma i Mölndal

Nätt Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2025-09-18


Vill du vara med och skapa helhetslösningar inom industriell automation?
Verksamheten är en oberoende leverantör av bl.a. specialmaskiner, robot- & produktionsceller och modulära automationslösningar.
En bakgrund inom industriautomation som Automationsingenjör, Serviceingenjör eller Programmerare
Du har praktisk erfarenhet av PLC-programmering (Siemens TIA Portal m.fl.) och ett eventuellt intresse för att lära dig Robot-programmering, alt. tidigare erfarenhet

Trivs du i en trygg miljö där du blir tekniskt utmanad och får lösa automationsrelaterade problem, då är det här en bra arbetsplats för dig.
Vid intresse eller frågor, skicka en ansökan eller kontakta Oskar Nätt på +46 704 40 12 81 eller oskar.natt@nattconsulting.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: oskar.natt@nattconsulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nätt Consulting AB (org.nr 559403-4554)
421 30  VÄSTRA FRÖLUNDA

Arbetsplats
Automationsfirma

Jobbnummer
9516058

