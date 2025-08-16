Plattsättare som vill utvecklas
2025-08-16
Nu söker vi dig ansvarsfulla och intresserade plattsättare med känsla för detaljer.
Du har provat på mycket inom plattsättning, din begränsning är de underlag som lämnas av andra yrkesgrupper. Du får här möjligheten att lära dig och skapa underlagen du själv kommer att sätta plattor på. Du kommer att få utföra och påverka hela arbetet från rivning till komplettering. Du är den personen som är med från start till slut. Det blir också du som utfört de flesta av momenten som krävs för att bygga ett riktigt bra badrum med hög finish.
Vi erbjuder dig en mångsidig arbetsplats med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Dina möjligheter att utveckla din yrkeskunskap såväl som din yrkespersonlighet hos oss är mycket stora.
Stora Vika EAB är ett litet byggföretag som varit verksamt på Södertörn från 1979 och då under namnet HB Stora Vika TB. I våra entreprenader har fokus legat på våtrumsentreprenader och vissa perioder stambyten och nyproduktion av lösvirkeshus/lättbetonghus dock ej idag.
Du kommer även att ha förmånen att få arbeta med professionella kollegor inom olika fackområden. För att vi ska klara alla de olika arbetsuppgifter vi har så krävs det att du som arbetar med oss är mer än medelintresserad av ditt yrke.
Vid ansökan rangordna nedanstående punkter från 1 - 5 efter det som du prioriterar.
Vi tror att du kan ha varierande bakgrund men du kanske:
1: Har arbetat några år inom plattsättning och kommit till en punkt när du vill utvecklas mer.
2: Trivs och tycker om problemlösningar i alla former såväl i arbetet som hemma.
3: Är social och bekväm med att kommunicera med såväl beställare och leverantörer.
4: Har ett stort engagemang i ditt yrke och trivs och tycker om det du gör på ditt jobb.
5: Värdesätter att få leverera kvalité i såväl arbete som material till kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande och till viss del kommer du att ha förmånen att få välja vilken typ av byggprojekt du vill ha och utvecklas inom.
Detta är ett axplock av vad vi utför idag med väldigt hög och ofta exklusiv kvalité
Montering kök
Montering av fönster och dörrar
Badrums renoveringar
Tillbyggnader och ombyggnader
Fasad renoveringar
Vad kommer du att få börja med om du arbetar med oss ?
I första hand kommer du att få börja med: Bygge av tre nya lägenheter inom ett befintligt bostadshus, badrumsrenovering eller Attefalls till byggnader.
Vår filosofi är enkel. Vi som arbetar ska inte vara trötta i kroppen när vi kommer hem, men däremot trötta i huvudet, då nyckeln till framgång inom vår profession är att använda vår största tillgång hjärnan.
Genom att tänka aktivt för att förebygga dubbelarbete/fysiska arbetsmoment slipper vi dålig arbetsmiljö i form av att: bygga fel, bära lyfta fel och att inte använda de hjälpmedel som finns framtagna för oss. Det ställer dock krav på att vara mycket intresserad av sitt yrkesval. Det räcker inte hos oss med att gå till arbetet och få sin lön och sitta av tiden.
Vi ser framåt till färdigt objekt redan innan starten sker, för beställaren och vårt eget bästa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@storavika.com Omfattning
