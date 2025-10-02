Plattsättare Sökes
Badkoncept i Sverige AB / Murarjobb / Karlstad Visa alla murarjobb i Karlstad
2025-10-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Badkoncept i Sverige AB i Karlstad Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning av verksamheten
Du kommer få arbeta med varierande arbetsuppgifter med olika typer av plattsättning. Titta gärna in på våra sociala medier och se vad vi tidigare utfört.
Badkoncept är sedan 2005, ett växande företag med expertis inom helhetslösningar för badrum, Hos oss hittar du alla hantverkare under samma tak! Helt enkelt allt som behövs för utföra en barumsentreprenad.
Vi är totalt åtta st anställda med butik och entreprenad och letar nu efter vår nionde kollega till entreprenaden.
Bland våra kunder finns sedan många år tillbaka, fastighetsbolag, stora och mindre företag, samt många privatpersoner som insett värdet av riktigt bra badrum.
VI SÖKER EN SJÄLVGÅENDE PLATTSÄTTARE.
Tidigare erfarenhet av plattsättning är ett krav och erfarenhet av bygg är ett +.
Välkommen till ett skönt gäng i ett företag med mycket spännande framtidsutsikter.
Egen servicebil där du utgår från hemmet.
Priv sjukvård och andra förmåner.
Gymkort och tillfälle att träna på arbetstid.
beskrivning av dig själv till: jobb@badkoncept.se
Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@badkoncept.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badkoncept i Sverige AB
(org.nr 556714-4331)
Blockgatan 29 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536391