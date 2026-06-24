Plattformsingenjör Devops & Cloud
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Plattformsingenjör DevOps & Cloud – Stockholm
Sätt standarden för Keolis molnplattform och driv DevOps-arbetet framåt!
Keolis ansvarar för kollektivtrafik som varje dag förflyttar tusentals människor. Nu stärker vi teamet för Digital Infrastruktur och söker en Plattformsingenjör inom DevOps & Cloud som vill bygga upp och äga plattformen som resten av organisationen förlitar sig på.
Om rollen
Som Plattformsingenjör DevOps & Cloud ansvarar du för att bygga, förvalta och utveckla den tekniska plattform som andra team använder för att drifta applikationer och genomföra projekt. Det är en helt ny roll hos oss, vilket innebär att du får vara med och forma den från grunden men du börjar inte från noll då det finns konsulter på plats som hjälper till att sätta en preliminär plan, men det är du som äger arbetet långsiktigt.
Initialt ligger stort fokus på att etablera infrastruktur som kod och sätta DevOps best practice för hela organisationen. Du arbetar nära leveransansvarig för Datacenter & Cloud, lösningsarkitekten och integrationsteamet, och du hoppar in i olika konstellationer beroende på behov. Det är ett tätt samarbete med många gemensamma projekt, och en roll med stort utrymme att bidra med sitt perspektiv.
Dina ansvarsområden
Bygga och förvalta IaC med Bicep
Designa och förvalta CI/CD-pipelines och automatisera deployment, test och konfiguration
Förvalta och utveckla containerplattformar, primärt Kubernetes
Etablera gemensamma mallar, pipelines, policies och verktyg för hela organisationen via GitHub
Kostnadsoptimering och kapacitetsplanering i molnet (Azure)
Övervaka plattformens tillgänglighet, kapacitet och prestanda och genomföra förbättringar baserat på data och incidenter
Bygga in säkerhetskontroller i plattformen (security-by-design) i samråd med CISO och övriga i teamet
Stödja utvecklingsteam inom och utanför IT med tekniska hinder och effektiva arbetsflöden
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom IT, YH eller högre
Har minst 2 års erfarenhet inom DevOps kombinerat med övrig relevant IT-erfarenhet, vi ser gärna att du har 5 års erfarenhet inom Devops
Har praktisk erfarenhet av Azure och GitHub (inte enbart Azure DevOps)
Har arbetat med Terraform eller Bicep
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av Kubernetes. Erfarenhet av on-prem-miljöer och observability-plattformar som Grafana är också ett plus. Du kan komma från en DevOps-, Cloud engineer- eller utvecklarbakgrund, det viktiga är att du har idag jobbar med plattform och infrastruktur och vill fördjupa dig där.
Vem är du?
Du är nyfiken, social och prestigelös men strukturerad. Du trivs med att sätta standarder och skapa ordning i tekniska miljöer, och du kommer gärna med förslag och synpunkter utan att vänta på att bli tillfrågad. Du ser det som en möjlighet att vara med och forma något från grunden, och du är lika bekväm att arbeta självständigt som i tätt samarbete med andra team.
Varför Keolis?
Hos oss får du komma in i ett team med högt i tak, familjär kultur och stort utrymme att påverka. Vi befinner oss i en spännande fas där vi stabiliserar och moderniserar vår infrastruktur parallellt med att vi blickar framåt mot en ny tech-strategi. Det finns mycket att förändra och goda möjligheter att ta ansvar och sätta sin prägel.
Placering
Rollen är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi arbetar hybrid och ser att du har möjlighet att vara på plats tre dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9977398