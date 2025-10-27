Plåtslagare till Werksta Malmö-Bernstorp
Werksta Sweden AB / Bankjobb / Malmö Visa alla bankjobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werksta Sweden AB i Malmö
, Helsingborg
, Ängelholm
, Falkenberg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som plåtslagare på en modern skadeverkstad där kvalitet och utveckling står i centrum? Werksta Bernstorp söker nu en engagerad och skicklig plåtslagare till vårt dynamiska team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom yrket, arbeta med den senaste tekniken och bidra till förstklassiga kundupplevelser - allt inom ramarna för trygga anställningsvillkor och en inkluderande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter - Kvalificerat plåtslageri & karosseriarbeten på bilar hos Werksta BernstorpI rollen som plåtslagare ansvarar du för att utföra avancerade kaross- och plåtarbeten på moderna personbilar enligt tillverkares anvisningar och försäkringsbolagens riktlinjer. Du spelar en avgörande roll i skadeverkstadens reparationsprocess och bidrar till att återställa bilar till högsta möjliga standard. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra grundliga plåtslageriarbeten, riktning och byte av karossdelar
Montering och demontering av fordonsdelar vid reparationer
Använda modern utrustning, mäta och dokumentera arbetet enligt gällande krav
Genomföra svetsning, limning, nitning och enklare plastreparationer
Samarbeta nära med skadeberäknare, lackerare och övriga kollegor i verkstadsteamet
Säkerställa att allt arbete genomförs med hög kvalitet och enligt säkerhetsföreskrifter
Bidra till ordning, reda och en trygg arbetsmiljö på Werksta Bernstorp
Din profil - Erfaren plåtslagare med kvalitetstänk och vilja att utvecklas
Vi söker dig som har utbildning inom fordonsteknik/plåtslageri eller flerårig erfarenhet från karosseriarbeten. Hos oss värdesätter vi nytänkande, ansvarskänsla och samarbete. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Utbildning inom karosseri, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet som plåtslagare
Dokumenterad erfarenhet av bilplåtslageri och reparation av moderna bilkarosser
Van att arbeta på skadeverkstad, gärna med moderna bilmärken och tekniker
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Stark laganda, god samarbetsförmåga och lösningsorienterat arbetssätt
Nyfikenhet och driv att vidareutvecklas inom bilplåtslageri och skadeverkstad
Vi välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder. Hos oss är din kompetens, ditt engagemang och viljan att utvecklas det allra viktigaste!
Det erbjuder Werksta Bernstorp - Karriärmöjligheter och trygghet som plåtslagare En varierad och stimulerande arbetsvardag i en av Sveriges största skadeverkstadskedjor
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken, verktygen och bilmodellerna
Löpande intern utbildning, kompetensutveckling och tydliga karriärvägar
Stöttande kollegor, positiv arbetsmiljö och möjlighet att påverka
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, kollektivavtal och attraktiva personalförmåner
En trygg, inkluderande och långsiktig arbetsgivare där utveckling står i fokus
Våra värderingar - Kvalitet, engagemang och respekt på Werksta Bernstorp Engagemang: Vi satsar på samarbete, delaktighet och personlig utveckling
Respekt: Vi värdesätter mångfald, inkludering och ett professionellt bemötande
Kvalitet: Vi kompromissar aldrig med säkerhet, miljö eller kundnöjdhet
Ansök som plåtslagare till Werksta Bernstorp - Skicka din ansökan redan idag!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som plåtslagare och vill växa med oss på Werksta Bernstorp? Skicka in din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta platschef Sonny Sahlin på +46 720-766718. Vi ser fram emot att välkomna dig till ett engagerat team och Sveriges ledande skadeverkstadskedja! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Sonny Sahlin sonny.sahlin@werksta.se Jobbnummer
9575666