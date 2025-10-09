Plåtslagare

Svenska Byggruppen AB / Tunnplåtslagarjobb / Uddevalla
2025-10-09


Svenska Byggruppen är ett växande takföretag som har hjälpt villaägare i Västsverige och södra Sverige med över 1 000 utförda takbyten. Vi brinner för att leverera hantverk av högsta kvalitet. Nu söker vi ännu fler goa medarbetare.

Publiceringsdatum
2025-10-09

Dina arbetsuppgifter
Omläggning av plåttak och bandtäckningar på småhus och kommersiella fastigheter.
Förberedande arbete inför omläggning av plåttak.
Tillverkning av fotplåt, gavelbeslag etc till vår takbutik.
Kundkontakt på plats tillsammans med projektledare
Tillverkning av ventilationshuvar, avloppsluftare mm.

Kvalifikationer
Du bör ha B-körkort och du bör ha erfarenhet från takläggning samt goda kunskaper i svenska eller engelska.
Det är ett plus med:
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Utbildning inom fallskydd.

Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och gillar att samarbeta. Att lämna ett resultat du kan vara stolt över driver dig - vi "får en kick av att göra ett bra jobb för andra"!
Vi erbjuder
Heltidsanställning, tillsvidare (6 mån provanställning)
Lön enligt avtal
Servicebil, verktyg och komplett skyddsutrustning
Löpande utbildningar och karriär­vägar mot ledande montör/arbetsledare
Ett familjärt team med tydligt kundfokus

Anställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placering: Uddevalla med resor inom Västra Götaland
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil senast 8é November 2025.
E-postadress: jobba@svenskabyggruppen.se
Telefon: 011-33 33 300 (frågor besvaras av projektledare Cristofer Stjernqvist) Svenska Byggruppen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobba@svenskabyggruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Byggruppen AB (org.nr 559088-9209)
Kopperöd 231 (visa karta)
451 93  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9548157

