Plåtslagare
2025-10-02
Ayva söker en erfaren och engagerad plåtslagare till ett företag i Stockholms län! Tjänsten passar dig som är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och van att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att arbeta i nära samarbete med montage och konstruktionsavdelningarna för att utföra montering och plåtbeklädnad av tak och fasader.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Montering och plåtbeklädnad av tak och fasader.
Anpassning och bearbetning av plåt och andra byggdetaljer enligt ritningar och instruktioner.
Säkerställande av hög kvalitet i projekten och att hålla uppsatta tidsramar i samarbete med arbetsledare och kollegor.
Arbetet innefattar en hel del tunga lyft och är fördelaktigt om du är i god fysisk form. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska delmoment, på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person.
Önskad Profil:
Gedigen erfarenhet av plåtslageri och arbete med liknande arbetsuppgifter, Minst 2 år
God förmåga att arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet.
Kan läsa planritning
B-Körkort
Du behärskar även de svenskaspråket i tal som skrift
Heta Arbeten är ett plus
Ej höjdrädd
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och självgående:
Du tar initiativ och ansvar för att slutföra dina arbetsuppgifter på ett noggrant och effektivt sätt, samtidigt som du bidrar till att skapa en smidig arbetsprocess.
Engagerad och lösningsorienterad:
Du har ett genuint engagemang för ditt arbete och strävar alltid efter att hitta kreativa och effektiva lösningar på de utmaningar som kan uppstå.
Nyfiken och har en vilja att utvecklas i din roll:
Du ser varje dag som en möjlighet att lära dig något nytt och utveckla dina färdigheter, vilket bidrar till både din egen och teamets framgång.
Arbetstiderna är 07:00 - 16:00. Helgarbeten kan förekomma vid behov.
• Område: Stockholms län
Är du intresserad?
Skicka din ansökan snarast möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Ansök genom att maila till jobb@ayvaconsulting.se
och märk ansökan med "Plåtslagare 2025 ".
Välkommen att söka Kompis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Via mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plåtslagare 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
105 69 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
9536846