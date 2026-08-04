Product Sales Assistant
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2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Product Sales Assistant kommer du att arbeta nära sälj-, marknads- och teknikteam för att stötta utvecklingen av våra produkter och affärer på den svenska marknaden. Du kommer att bidra till marknadsaktiviteter, kundutveckling och teknisk försäljningssupport samt vara en viktig del i att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa värde för våra kunder och partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Stödja implementeringen av marknadsstrategier och Go-to-Market-planer (GTM) för etablerade produkter samt bidra till att utveckla försäljningsstrategier.
Identifiera affärsmöjligheter genom marknadsanalys, kundkartläggning och insamling av marknadsinformation.
Stödja digitala marknadsföringsaktiviteter, kampanjer och kundutvecklingsinitiativ.
Presentera produktlösningar, funktioner och tekniska specifikationer för kunder och partners.
Ge stöd i pre-sales-processen genom exempelvis produktrekommendationer, konfigurering, offertarbete, nätverksplanering och lösningsdesign.
Bidra till utveckling av kundmaterial, kunskapsdatabaser och självserviceverktyg för att effektivisera försäljnings- och supportprocesser.
Delta i projektplanering, samordna aktiviteter mellan interna team och bidra till effektiv leverans.
Samla in, analysera och sammanställa data för rapporter, beslutsunderlag och säljmaterial.
Arbeta med kontinuerliga förbättringar av processer, servicekvalitet och kundupplevelse.
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen eller motsvarande utbildning.
Har minst ett års erfarenhet inom försäljning eller en liknande kundnära roll.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Kunskaper i mandarin är meriterande.
Har god analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med data och rapportering.
Är strukturerad och har god projektledningsförmåga.
Är kommunikativ, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med flera olika intressenter.
Har god förmåga att skriva professionella dokument och presentationer.
Meriterande kunskaper
Trådlösa nätverk (Wireless)
Core Network
Datakommunikation (Datacom)
Accessnät
IT-infrastruktur
Datalagring (Storage)
Telekom- eller operatörsnät
Lösningsförsäljning och teknisk pre-sales
Placering: Stockholm, Sverige
Omfattning: Detta är ett konsultuppdrag via Clevry med inledningsvis ett heltidskontrakt kontrakt på 12 månader.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess ansvarar konsult- och rekryteringsföretaget Clevry för rekryteringsprocessen., Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på linnea.tylenius@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486) Jobbnummer
10022068