Arbetsterapeut till Villa Arelid
Nytida Sonja AB / Sjukgymnastjobb / Alingsås Visa alla sjukgymnastjobb i Alingsås
2026-08-04
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Vill du trivas på jobbet?
Hos oss får du förutsättningarna att förverkliga idéer, påverka utvecklingen och se resultat av ditt arbete. Vi lyssnar på varandra, hjälps åt och arbetar mot gemensamma mål. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra, utveckla – och samtidigt vara en del av en fantastisk del av vår vackra miljö och arbeta med inriktningen Grön rehab
Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten utifrån arbetsterapeutiska aktiviteter
Om verksamheten
Nytida Villa Arelid är ett korttidsboende i Alingsås med 18 platser för personer över 40 år. Vi vänder oss till dig med neurologisk funktionsnedsättning såsom stroke eller demens, fysiska nedsättningar, exempelvis MS och flerfunktionsnedsättning såsom neurologisk och psykisk funktionsnedsättning. Även personer med missbruk, verbalt utåtagerande beteende, komplexa medicinska behov med mera är välkomna till oss.
Vi tar emot placeringar enligt SoL.
Så här arbetar vi
Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt i vardagen. Två gånger i veckan arbetar vi med Gröna Rehab, där vi tar tillvara naturens och trädgårdens positiva påverkan på människor. Gröna Rehab kan vara att uppleva naturen och trädgården genom exempelvis naturpromenader, lyssna på fåglar, så tomatfrön och se dem växa eller dricka vårt eget té.
Vi har ett träningskök där köksträning erbjuds och där den boende är med och lagar mat, läser recept och liknande utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans med personal är de boende delaktiga i köket som en del av sin rehabilitering, normalisering och träning.
All vår mat tillagas från grunden på Villa Arelid av kökspersonal och boende. Inför större högtider och födelsedagar deltar de boende vid planering, inköp och genomförande, som att baka sin egen tårta eller koka en pumpasoppa.
Vi arbetar även med det vi kallar vardagsrehab. Det innebär att en mindre grupp med gäster och personal planerar, handlar samt lagar en måltid tillsammans i ett träningskök. En person per tillfälle förbereder, vägleder och är huvudansvarig för lunch tillsammans med vår arbetsterapeut. Detta för att träna och utveckla det naturliga i vardagen, utveckla sina kunskaper kring mat och måltider samt få en bättre hälsa.
Fysisk miljö
Villa Arelid ligger ca 15 minuter utanför Alingsås, vackert beläget vid sjön Anten.
Omgivningen präglas av natur och vi har bland annat en rehabträdgård där det finns möjlighet till vila och avkoppling eller vara delaktig i odling och plantering.
Om medarbetarna
På Villa Arelid finns personal dygnet runt och vi har hög personaltäthet. Våra medarbetare har lång erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning såsom undersköterska eller sjuksköterska. Vi har även rehabresurs i form av arbetsterapeut på plats.
Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 % men även möjlighet till deltidsarbete finns Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med ett stort hjärta och engagemang för människor som har det svårt
Vi söker även legitimerad erfaren och kunnig Fysioterapeut med erfarenhet kring vår målgrupp
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jessica.mattsson@nytida.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida Sonja AB
(org.nr 556481-4852)
Arlidsvägen 17 (visa karta
)
441 91 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Villa Arelid Kontakt
verksamhetschef
Jessica Mattsson jessica.mattsson@nytida.se 0322-490 60 Jobbnummer
10022072