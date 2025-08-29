Platschef till Svågadalsförvaltningen
2025-08-29
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Välkommen till Svågadalen - en naturskön dalgång i hjärtat av Hälsingland!
Här möts du av stillhet, skogar och strömmande vatten, men också av ett levande lokalsamhälle där gemenskap och engagemang står i centrum.
Nu söker vi dig som vill driva bygden framåt, både inom samhällsservice och landsbygdsutveckling.
Svågadalsförvaltningen är en del av Hudiksvalls kommun och omfattar 20 medarbetare inom förskola, skola, äldreomsorg, administration och verksamhetsskötsel. Förvaltningens nav är Svågagården - en mötesplats som även rymmer bibliotek, kyrksal, gymnastiksal, samlingslokaler samt en Folkets hus-förening med restaurangverksamhet och evenemang.
I Svågadalen finns en stark vi-känsla, ett levande föreningsliv och ett genuint engagemang för bygden. Här är du inte bara chef - du blir en del av ett sammanhang.
Som Platschef leder du verksamheten i nära samverkan med Svågadalsnämnden som fattar de övergripande besluten. Ditt uppdrag är att förverkliga nämndens mål, leda den dagliga driften och skapa goda förutsättningar för både våra medarbetare och invånare. Rollen som platschef innebär ett självständigt och varierande uppdrag.
Du ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. En central del av uppdraget är att i nära samverkan med det lokala näringslivet och föreningarna stärka Svågadalens utveckling. Du ansvarar för och fungerar som länken mellan kommunen och bygden - med fokus på dialog, förankring och långsiktig hållbarhet.
Du rapporterar till kommundirektören och har tillgång till kommunens stödfunktioner såsom HR, ekonomi och inköp. ProfilKvalifikationer
- Akademisk examen (180 hp) med pedagogisk inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
- Chefs-/ledarerfarenhet
- God systemvana
- B-körkort
- Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Rektorsexamen
- Rektorserfarenhet
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av landsbygdsutveckling
- Erfarenhet från kommunal verksamhet
Vi söker dig som är drivande, tydlig och har ett genuint engagemang för landsbygdsfrågor och lokal demokrati. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter där andra ser hinder. Med din lyhördhet och kommunikativa förmåga kan du förena människor och inspirera till samarbete. Hos oss får du ansvar, frihet och chansen att bidra till långsiktig utveckling och verklig samhällsnytta.
I rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och arbetspsykologiska tester kommer att användas. Innan anställning krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Svågadalsnämnden är Sveriges enda direktvalda partiopolitiska nämnd. Svågadalsförvaltningen ansvarar för den kommunala servicen i Svågadalen såsom förskola, skola, äldreomsorg och landsbygdsutveckling. Inom nämndens område bor knappt 600 personer.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
