Platschef till OF Bygg - Umeå
2026-01-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du utvecklas i en roll med ansvar och arbeta tillsammans med ett lokalt, långsiktigt och familjärt byggföretag där man värnar om varandra? Har du fått smak på ledarrollen och vill fortsätta utveckla ditt ledarskap? Då är det kanske du som är OF Byggs nya platschef!
I rollen som platschef är du en nyckelperson i projekten, med stort ansvar för genomförandet i ett bolag där samarbetet är nära och beslutsvägarna korta.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som platschef på OF Bygg ansvarar du för den dagliga driften av våra projekt och arbetar huvudsakligen ute på byggarbetsplatsen, där du leder produktionen och säkerställer att arbetet bedrivs enligt uppsatta mål. Projekten varierar i storlek och omfattar såväl mindre som mer komplexa uppdrag.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Driva och följa upp produktionen på byggarbetsplatsen
• Planera och följa upp tidplaner
• Samordna egen personal och underentreprenörer
• Ansvara för ÄTA-hantering mot beställare samt avvikelser gentemot UE
• Följa upp ekonomi, prognoser, inköp och fakturaunderlag
• Säkerställa att arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetskrav efterlevs (BAS-U)
• Genomföra bygg-, samordnings- och veckomöten
• Hålla medarbetarsamtal
• Vara OF Byggs representant gentemot beställare och andra externa parter
OF Bygg erbjuder en platt organisation där du får stor frihet och ansvar. Här är du delaktig i alla delar av verksamheten och har möjlighet att forma vägen framåt. Rollen ger även goda möjligheter att utvecklas över tid, i takt med projekten och med stöd från organisationen.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från byggproduktion och som vill fortsätta utvecklas i rollen som platschef.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet som platschef, arbetsledare eller i motsvarande roll
• God kunskap inom produktion, planering och uppföljning
• Erfarenhet av UE-samordning och ÄTA-hantering
• Grundläggande förståelse för entreprenadjuridik
• Erfarenhet av ekonomisk uppföljning i projekt
• BAS-U eller beredskap att erhålla detta
• Vana av digitala system såsom Palette, BidCon, Power Project eller liknande
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du är trygg i ditt ledarskap, trivs med att samarbeta och vågar fatta beslut. Du har en prestigelös inställning och ser värdet i att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och projekt.
Övrig information
• Placeringsort: Umeå
• Start: Enligt ök.
• Varaktighet: Tillsvidare
• Lön: Enligt ök.
OF Bygg har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Anders.gustavsson@maxkompetens.se
.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Vår filosofi är att vara en stark lokal byggare som utför uppdrag främst med vår egen personalstyrka på 120 personer. Devisen Lokalproducerat har blivit synonym med OF Bygg. Vi har stolta traditioner, samtidigt står långsiktig utveckling i fokus. Vår förmåga till anpassning och förnyelse har gjort oss till ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det finns möjligheter påverka och göra sin röst hörd. Ersättning
