Platschef till företag inom Infrastruktur!
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Kunden är en etablerad aktör inom infrastruktur som nu söker en platschef till två större ombyggnadsprojekt i kollektivtrafikmiljö. Projekten omfattar total ombyggnation och elektrifiering av två bussterminaler i befintliga anläggningar med verksamhet i drift. Med andra ord ställs höga krav på planering, teknikförståelse och koordinering av olika discipliner. Som platschef får du totalansvar för byggproduktionen på plats - både vad gäller arbetsmiljö, ekonomi, planering och samverkan. Du leder projektet i fält och rapporterar till övergripande projektledning. Rollen innebär också ett nära samarbete med tekniska discipliner som el, VVS, ventilation och byggkonstruktion.
Dina framtida arbetsuppgifter
I denna roll har du det övergripande ansvaret för projektens genomförande på plats. Det innebär ett brett spann av uppgifter, både strategiska och operativa.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna hela byggproduktionen på plats, från start till mål, med ansvar för ekonomi, medarbetare, planering och genomförande.
Säkerställa att alla projekt bedrivs enligt gällande säkerhets- och arbetsmiljöregler.
Aktivt medverka i upphandlingar och inköp för projekten.
Koordinera interna resurser och underentreprenörer.
Rapportera löpande internt och till beställare, samt bidra till förbättringsarbete.
Vi söker dig som har
Minst 3-5 års erfarenhet som platschef inom bygg, gärna från projekt i storleksordningen 10-50 miljoner.
Kandidatexamen inom område som bedöms som relevant.
Dokumenterad erfarenhet av byggrelaterade projekt, inklusive konstruktion, betong och väggar.
God förståelse för KMA-arbete, ÄTA-hantering, tidsplanering och budgetuppföljning.
Erfarenhet av att leda projekt i miljöer med pågående drift.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har certifikat för arbete med betong.
Som person är du en ansvarstagande och lösningsorienterad ledare som trivs med att arbeta nära produktionen. Med din praktiska förståelse för byggprocesser och din förmåga att skapa struktur driver du projekt framåt - även när förutsättningarna är komplexa.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Stockholm, projekten utgår från två etableringar i Stockholm.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Kunden är ett företag med spetskompetens inom infrastruktur, installation och tekniskt komplexa entreprenader. De arbetar i gränslandet mellan bygg och el och driver projekt i miljöer där det krävs noggrann planering, teknisk förståelse och hög samarbetsförmåga. Företagskulturen präglas av ansvarstagande, kvalitet och en vilja att utvecklas i takt med teknik och samhälle.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Ersättning
