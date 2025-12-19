Platschef till Anläggningsprojekt
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
Är du en självgående och driven platschef / arbetsledare i Linköping som trivs i en miljö där kvalitet, ordning och tydlighet är centralt? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Vår kund har lång erfarenhet inom mark- och anläggningsområdet och har successivt utvecklat sin verksamhet i takt med att regionens behov förändrats. Från tidiga uppdrag kopplade till grundläggande infrastruktur har företaget vuxit vidare till att hantera projekt inom VA, vägar, exploateringsområden och markberedning för nybyggnation.
I dag arbetar man även med skötsel och anläggning av grönytor, såsom parker och trädgårdsmiljöer. Den lokala närvaron i Östergötland är fortsatt stark, samtidigt som uppdrag genomförs på flera håll i landet. Organisationen består av cirka 50 egna medarbetare och ytterligare ett antal samarbetspartners, vilket ger en flexibel och effektiv projektkapacitet.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People, men att du blir anställd direkt hos kunden.
Om rollen
Som Platschef ansvarar du för att leda, planera och driva projekt inom mark och anläggning. Du arbetar nära beställare, underentreprenörer och interna resurser och säkerställer att produktion, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi följs enligt avtal och tidplan. Rollen innebär stor frihet under ansvar och en vardag med breda och varierande arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp produktion i flera parallella projekt
Ansvara för projektekonomi, prognoser, ÄTA-hantering och fakturaunderlag
Ha löpande dialog med beställare, konsulter och underentreprenörer
Säkerställa att arbetet följer lagkrav, kvalitetskrav och arbetsmiljöregler
Utföra arbetsmiljöansvar i rollen som BAS-U och/eller BAS-P
Upprätta och följa projektplaner, tidplaner och resursplanering
Leda, stötta och motivera arbetslag på plats
Vi söker dig som
Är en självgående och trygg person som är van att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. I rollen trivs du med att vara prestigelös och lösningsorienterad, samtidigt som du arbetar strukturerat och har förmåga att hantera flera projekt parallellt. Du kommunicerar tydligt, skapar goda samarbeten och bygger förtroende i dina kontakter både internt och externt.
Du har även
Erfarenhet som platschef eller arbetsledare inom mark/anläggning
Vana av att leda både mindre och större mark- och anläggningsprojekt
God datavana
BAS-U och/eller BAS-P
Kunskap i entreprenadjuridik (AB04, ABT06)
Erfarenhet av AMA och MER
Förståelse för projektekonomi, prognoser och uppföljning
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av betong
Erfarenhet av mängdreglering
Om du i början av din karriär arbetat praktiskt som anläggare eller maskinist
Erfarenhet av kommunala entreprenader
Erfarenhet av komplexa eller tekniskt utmanande markprojekt
Du erbjuds
Trygghet & stabilitet Ett väletablerat företag med lång historik i branschen Hög trivsel, låg personalomsättning och en trygg arbetsmiljö Sjukvårdsförsäkring och kollektivavtal
Kultur & arbetssätt Prestigelös och familjär kultur med korta beslutsvägar Frihet under ansvar och flexibilitet i vardagen Nära samarbete med ledningen och möjlighet att påverka
Projekt & utveckling Varierande projekt inom VA, fjärrvärme, exploateringar och specialentreprenader Stort ansvar i rollen och möjlighet att forma dina projekt
Förmåner Möjlighet till vinstdelning Möjlighet till tjänstebil, alternativt förmånsbil beroende på behov
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Projekt i Linköping med omnejd
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
