Platschef på Wisecares Barn- och ungdomsboende
Wisecare AB / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2025-12-18
Om jobbet
Vi på WiseCare utvecklar hela tiden vår verksamhet för att kunna ge fler barn och ungdomar en trygg plats att bo på.
Vi söker en engagerad platschef till vår verksamhet i centrala Jönköping.
Våra Barn - och ungdomsboende arbetar med ungdomar som behöver:
Bryta ett mönster av misslyckanden och istället få lyckas.
Bygga självkänsla och självförtroende.
Våga möta nya situationer.
Reducera stress.
Våga säga Ja istället för Nej och få ett meningsfullt och gott liv.
På våra boenden hjälps alla åt för att underlätta så att ungdomarna ska nå målen ovan.
Vi skapar en miljö som gör skillnad.
Vi söker dig som vill leda arbetet med barn och unga med funktionsvariationer framåt.
Platschefen ansvarar för:
• att vår värdegrund efterföljs i samtliga delar av verksamheten.
• att organisera omsorgsarbetets dagliga struktur i verksamheten.
• att uppfylla, bemannings-, kvalitets-, arbetsmiljö- och säkerhetsmässiga mål.
• att enhetspersonal i den dagliga verksamheten följer verksamhetssystemets policys, riktlinjer, värdegrund och rutiner, samt att alla nya medarbetare får förutsättningar för att kunna göra det.
Du känner dig trygg i din roll som vuxen och är van vid att ta egna beslut. Du tycker om att samarbeta i en personalgrupp och har lätt att lära dig nya arbetssätt.
Som platschef behöver du vara:
Mogen, varm, balanserad, trygg, ha empatisk förmåga och en bra samarbetsförmåga.
Vara kommunikativ, tydlig, öppen, ärlig.
Vara resultatorienterad, effektiv, ha en "egen motor", vara engagerad och positiv.
Vara förändringsorienterad, lösningsfokuserad, analytisk, se helheten, flexibel, ha självinsikt samt uttrycka dig väl i tal och skrift,
Att ha en viss datavana är viktigt.
Du arbetar med ungdomarnas bästa i fokus utifrån ett helhetsperspektiv.
Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringscentrum, socialtjänst, vårdnadshavare och övriga berörda parter är vanligt förekommande.
Vi försöker att ständigt förbättra vårt arbete i syfte att ge barn ett så bra och tryggt liv som möjligt ur såväl ett medicinskt som ett omvårdnadsperspektiv.
Brinner du för kvalitet, utveckling och ungdomars rätt att få ett bra liv är du extra välkommen till oss.
I din roll ingår att arbeta 50% i drift, direkt med ungdomar. Arbete i drift kan innefatta att arbeta oregelbundna tider.
Längden på introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
• Vi är en mycket trevlig arbetsplats med en fantastisk personal där alla är lika viktiga.
• Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling. I nuläget pågår utbildningssatsning inom MI och tydliggörande pedagogik.
• Vi har regelbunden ledarskapsutbildning.
• Friskvårdsbidrag.
Arbetstiden är oregelbunden och som ledare på WiseCare arbetar vi även kvällar, nätter och helger. Som Platschef finns möjlighet att påverka schemat så det passar övriga livet så bra som möjligt.
Rekrytering sker löpande och tillsättning sker när vi hittat lämplig kandidat. Erfarenhet från WiseCare:s arbetssätt och värdegrund värderas högt.
Personlig lämplighet är av stor vikt vid tillsättning av tjänsten.
Tidigare erfarenhet från Barn- och ungdomsboende LSS 9:8 är ett plus.
Vi tillämpar provanställning.
