Platschef/Helsingborg

Vi söker en Platschef till Sandströms Center i Helsingborg!
Om tjänsten
Tjänsten som Platschef innebär stor frihet under ansvar där dina möjligheter att påverka den dagliga verksamheten samt utveckla och förverkliga idéer är stora. Du kommer att ha ett helhetsansvar för anläggningen och vara en nyckelperson. Du förväntas kombinera ett strategiskt övergripande perspektiv med ett aktivt och närvarande operativt ledarskap. I Helsingborg är du personalansvarig och du kommer att få dela din vardag med ett glatt gäng om 14st medarbetare som värderar gemenskap och samarbete.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter är:
Personalansvar
Resultatansvar
Försäljning av våra verkstadstjänster
Planering av den dagliga verksamheten i samråd med arbetsledningen
Kontroll och uppföljning av verkstadens processer
Om företaget
Vi på Sandströms Center är en rikstäckande fullservicekedja för yrkestrafiken. Vi erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ger förutsättningar till ökad lönsamhet. Allt sker med fokus på kundens förutsättningar genom flexibilitet och hög kvalité. Vårt huvudkontor ligger i Spånga och vi har fullserviceanläggningar på åtta platser runtom i Sverige. Vi är ca 110 anställda i koncernen och har en omsättning på 200 miljoner.
Vi värnar om våra medarbetare, arbetsmiljön och kompetensnivån för att på så sätt säkra vår fortsatta expansion och kunna erbjuda våra medarbetare bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Denna rekrytering hanteras av oss på Sandströms Center och alla eventuella frågor om tjänsten besvaras av oss på karim@sandstroms.se
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
