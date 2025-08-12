Platschef Gävle
2025-08-12
Isolerab växer och söker nu en driven Platschef till vår expanderande installationsavdelning!
Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling. Vår affärsidé är att erbjuda friskare inomhusklimat och lägre energikostnader till våra kunder - och vi har verkligen lyckats. Med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Värmland och Stockholm är vi mycket stolta över våra första 14 år. Vi har haft en snabb tillväxt i företaget - och den fortsätter. Nu ser vi fram emot en mycket ljus framtid, både på existerande och framtida marknader.
Jobbet som Platschef på Isolerab
Nu söker vi dig som vill vara vår representant i Gävle - som brinner för ledarskap och som drivs av utmaningar. Rollen som platschef innebär att du planerar och styr det dagliga i ortens verksamhet när det gäller installation och utförande. Uppföljning av ekonomi, mål och produktivitet. Vi erbjuder dig en härlig företagskultur med glädje och energi.
Som Platschef får du:
Kontinuerlig utbildning inom ledarskap och personlig utveckling
Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt växande företag
Förmånsbil
Kollektivavtal
Roliga event och motiverande tävlingar i form av utlandsresor mm
Friskvårdsbidrag & friskvårdsaktiviteter
Förmånsportal
Vem söker vi?
Du är en person med erfarenhet av att leda och driva team. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en liknande bransch. Som person är du en naturlig ledare med goda kommunikativa egenskaper och besitter förmågan att skapa resultat genom andra.
Du tycker om att se andra lyckas/ växa i sin roll och teamets resultat och mående är viktigt för dig. Du har en positiv inställning, är lyhörd & ser utmaningar som något positivt där du använder ditt driv till att vilja lösa dem. Du är kommunikativ, målmedveten och har en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete.
Du har förmågan att bygga långsiktiga relationer och motivera dina team till att uppnå sina mål. Du trivs med att jobba i ett högt tempo där dagen inte alltid blir som man planerat.
Du har en strävan efter att få utvecklas och ta ansvar och ser dig som en del av Isolerabs ansikte utåt.
Urval och intervjuer för tjänsten sker löpande, så ansök redan idag för din chans att bli en del av vår framgångsrika organisation!
Hos oss ansöker du snabbt och enkelt via mobil eller dator.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
