Platschef Entreprenad - Skåne
Schnell Rekrytering AB söker nu en erfaren och drivande Platschef inom entreprenad till ett framgångsrikt byggföretag i södra Sverige. Här får du ett stort ansvar, en central roll i projekten och möjlighet att bidra till ett företag med familjär kultur, engagerade ägare och platt organisation.
Placering: Skåne län.
Företaget arbetar långsiktigt och värdesätter sina egna yrkesarbetare. Du kommer in i en organisation där beslutsvägarna är korta, där man kommer nära både ledning och produktion - och där starkt engagemang och effektivitet genomsyrar arbetssättet.
Om rollen
Som Platschef leder du entreprenadprojekt från start till mål inom Skåne län. Du ansvarar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och leverans - alltid enligt projektens avtal, riktlinjer och företagets projekthandbok. Rollen innebär också personalansvar för medarbetare i tilldelade projekt.
Du arbetar nära arbetsledare och yrkesarbetare, och har en nyckelroll i att skapa god struktur, säker arbetsmiljö och lönsamt projektgenomförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda entreprenadprojekt enligt gällande policys, rutiner och projekthandbok
Budget- och resultatansvar för tilldelade projekt
Inköp av material och underentreprenörer samt leverans- och tidsplanering
Hantering av avvikelser, ÄTA-arbeten och ekonomiska uppföljningar
Ansvara för arbetsmiljö, riskanalyser, arbetsberedningar och skyddsronder
Introduktion och kompetensutveckling av projektets personal
Ansvara för att miljökrav, avfallsrutiner och dokumentation följs
Fungera som BAS-U i projekt där byggherren efterfrågar det
Daglig styrning av produktionen
Medarbetarsamtal
Övergripande ledarskap
Som chef i organisationen förväntas du:
Leda, fatta beslut och representera verksamheten inom ditt ansvarsområde
Kommunicera företagets vision, värderingar och mål
Arbeta proaktivt med utveckling, risker och förbättringsområden
Bidra till en positiv kultur, god kommunikation och samarbete i projekten
Vem söker vi?
Vi söker en platschef med gedigen bakgrund från större entreprenadprojekt.
Du har:
Minst 5 års erfarenhet som platschef inom entreprenad.
Dokumenterad erfarenhet av att leda större entreprenadprojekt
Goda kunskaper i Microsoft 365
Erfarenhet av projektledningssystem
BAS-P/BAS-U, Heta Arbeten samt kunskap i entreprenadjuridik
God svenska i tal och skrift
Meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom produktionsledning eller motsvarande erfarenhet
Som person är du strukturerad, kommunikativ och engagerad. Du trivs i en miljö med korta beslutsvägar och uppskattar att arbeta nära både människor och produktion.
Vi söker en kandidat med ett CV som tydligt visar dokumenterad framgång i större projekt.
Vad erbjuder företaget?
Du kommer till ett stabilt företag som präglas av långsiktighet, kompetens och familjär kultur. Här finns goda möjligheter att utvecklas både i rollen och inom ledarskap.
Du erbjuds:
Tjänstebil
28 semesterdagar
Friskvård 3 000 kr och ett attraktivt förmånsprogram via Benifex
Kollektivavtal
Interna utbildningar
Rekryteringen sker via Schnell Rekrytering AB.
Låter detta som rätt steg för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robin Schnell på robin.schnell@schnellrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518)
Skåne
9797868