Platschef Energi Göteborg
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Göteborg
, Trollhättan
, Varberg
, Uddevalla
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Platschef Energi - Göteborg
Vill du ta en nyckelroll i projekt som utvecklar och stärker energiinfrastrukturen i Göteborgsregionen?
Vi söker nu en Platschef till affärsområdet Energi åt ett väletablerat anläggningsföretag med stark lokal närvaro och lång erfarenhet av mark- och energiprojekt i Göteborgsområdet. Här får du möjlighet att arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på affär, kvalitet och långsiktiga samarbeten.
I rollen ansvarar du för projektens ekonomiska, administrativa och kontraktsmässiga delar och arbetar nära både beställare, kollegor och projektorganisation för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande.
Om rollen
Som platschef får du en central funktion i projekt inom kommunala ramavtal, främst kopplade till kabel- och ledningsförläggning.
Tjänsten är placerad i Göteborgsområdet och innebär ett nära samarbete med beställare, interna stödfunktioner och befintlig platsledning.
Rollen är i hög grad affärs- och strukturorienterad. Fokus ligger på projektens ekonomi, uppföljning och kontrakt snarare än operativ styrning ute i produktionen. Du ansvarar för att projekten följs upp enligt avtal, regelverk och ekonomiska ramar.
Projekten består ofta av flera mindre uppdrag som pågår parallellt, vilket ställer krav på struktur, prioriteringsförmåga och ett affärsmässigt arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för projektens ekonomi, administration och kontrakt
Säkerställa att projekt genomförs enligt avtal, regelverk och ekonomiska mål
Följa upp projektens framdrift, kostnader och intäkter
Arbeta affärsmässigt med fokus på lönsamhet och utveckling av affären
Sammanställa mätningar och projektuppföljning
Samarbeta nära beställare, kollegor och projektorganisation
Bidra till utveckling av verksamheten och avdelningen
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet från entreprenad- eller anläggningsbranschen och som trivs i en roll där struktur, ekonomi och affärsmässighet står i fokus.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete inom kommunala ramavtal
Erfarenhet av kabel- eller ledningsförläggning (meriterande)
God datorvana (Office-paketet samt projekt- och ekonomisystem)
God kunskap och erfarenhet inom AMA/MER
God kunskap och förståelse för AB 04
Erfarenhet av att hantera förhandlingar och lösa konflikter
God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Din bakgrund kan exempelvis vara:
Platschef
Projektledare
Entreprenadingenjör
Det viktigaste är att du har rätt driv, struktur och affärsförståelse. Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och lösningsfokuserad
Affärsdriven och ekonomiskt medveten
Social och kommunikativ
Ansvarstagande med hög arbetsmoral
En lagspelare som trivs med nära samarbete
Du tycker om att ha ansvar, driva affärer och arbeta i en organisation där beslutsvägarna är korta.
Hos oss får du
En utvecklande roll i ett stabilt och växande företag
Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling
En arbetsplats där säkerhet och utveckling står i fokus
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring
Bonusmöjlighet
Tjänstebil
En arbetsplats med högt i tak, korta beslutsvägar och stark sammanhållning
Hos oss äger platschefen affären och har en viktig roll i både projektens genomförande och bolagets fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9786389