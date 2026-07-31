Platschef
Sandvikens kommun, Högbo Bruk AB / Byggjobb / Sandviken Visa alla byggjobb i Sandviken
2026-07-31
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
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Högbo Bruk är Sandvikens största rekreationsområde. Här finns friluftsliv, sport, konsthantverk, shopping, evenemang, kulturhistoria, mat och boende. Allting omgärdat av herrgårdarna, de röda längorna, kvarnen, stallet och bruksparken som ger Högbo dess karaktär och minner om det som varit.
Varje år kommer en halv miljon besökare hit för att njuta av livet och utmana sig själva. Det 100 hektar stora bruksområdet är både en historisk plats och ett modernt levande bruk. Här växte det järnbruk fram som skulle bli startskottet till stålföretaget Sandvik. Området Högbo Bruk ägs, förvaltas och utvecklas av Högbo Bruks AB på uppdrag av Sandvikens Kommun.
I Högbo Bruks AB arbetar 100 personer varav de allra flesta via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En del har funktionsnedsättningar, andra är på väg in i det svenska samhället. Vi tar till vara på varandras kunskaper, kulturer och drivkrafter. Här har alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Det ger en enorm bredd och dynamik i allt vi gör tillsammans!
Ytterligare information om Högbo Bruk finns under www.hogbobruk.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Högbo Bruks AB söker en platschef som brinner för att utveckla människor och att leda och utveckla arbetslagen och arbetet på Högbo Bruk. Vi vill fortsätta att vara Sandvikens gröna lunga med bästa möjliga förutsättningar för rekreation, fritids- och friluftsaktiviteter med människan i centrum. Rollen passar dig som trivs med ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka och utveckla. Tjänsten innebär främst att leda och styra arbetet och utvecklingen ute på Högbo Bruks olika avdelningar, och om du själv är praktiskt lagd är det självklart en merit. Vi har allt från verkstad och snickeri till olika park- och servicegrupper.
Vanliga arbetsuppgifter:
• Ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö.
• Tillsammans med arbetsledarna leda det dagliga arbetet med drift, underhåll och skötsel.
• Planera, leda och driva byggnationer och renoveringar på området.
• Ha nära kontakt med samarbetspartners, både i form av entreprenörer och gällande våra arbetsmarknadsinsatser.
• Bedriva upphandlingar och inköp inom verksamheten.
• Ekonomiuppföljning.
• Samverka med andra förvaltningar och bolag inom Sandvikens Kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor och verksamheter. Det är meriterande med erfarenhet av fastighetsförvaltning eller byggbranschen. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter, självständigt arbete och har stort tålamod. God samarbetsförmåga och ett öppet sinne för olikheter kommer du långt med på Högbo Bruk. Här jobbar många människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och det är vår gemensamma uppgift att stärka varandra och på så vis främja varje individs personliga utveckling. Att lyssna, inspirera och motivera andra kommer naturligt för dig, likväl som att sätta gränser och fatta snabba beslut.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och anpassar ditt arbete efter de förutsättningar och resurser som ges. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Körkort B är ett krav då vi arbetar över ett stort område. I rollen förekommer även visst kvälls- och helgarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker så snart som möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor gällande rekryteringen besvaras endast via mejl.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Högbo Bruks AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346), https://www.hogbobruk.se/
811 92 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Högbo Bruk AB Kontakt
VD
Olof Östblom olof.ostblom@hogbobruk.se Jobbnummer
10016689