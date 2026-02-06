Platschef
2026-02-06
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en platschef inom drift och underhåll till Arboga och/eller Eskilstuna. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som platschef
Som platschef kommer du att planera, styra och följa upp dina kontrakt. Du har ekonomi-, personal-, arbetsmiljö- och kvalitetsansvar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat daglig kontakt med egen personal, kunder och leverantörer, vilket ställer stora krav på samarbetsförmågan och även på den kommunikativ förmågan. Du kommer även att bevaka den lokala marknaden och arbeta aktivt för att utöka kundbasen.
Som stöd i ditt arbete har du ett sammansvetsat och kompetent team, en engagerad chef och bra digitala verktyg. Du rapporterar till entreprenadchef och kommer att ha ett tätt samarbete med övrig stab och kollegor inom arbetschefsområdet. För oss är du som platschef en förebild som sätter grunden för och lever upp till Svevias värderingar; Samarbete, Engagemang och Ansvar.
På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Startdatum enligt överenskommelse. Beredskap ingår i tjänsten.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten som platschef ser vi gärna att du har:
Erfarenhet från en chefs- eller ledarroll, gärna inom vägunderhåll eller anläggningsbranschen
Relevant eftergymnasial utbildning inom väg eller anläggning alternativt längre arbetslivserfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet från drift och underhåll av vägar
Som platschef på Svevia ska du vara en ledare som förstår vikten av stolta och engagerade medarbetare, och du ska förstå hur medarbetarnas insatser påverkar kvaliteteten samt det finansiella resultatet. Vi söker dig som är tydlig i ditt ledarskap, som är stöttande och har förmågan att få människor att växa i sin personliga utveckling. Som person strävar du alltid efter goda relationer med såväl medarbetare, leverantörer och våra kunder. Ytterligare en nyckel till framgång är ett sinne för långsiktiga relationer och ett entreprenörskap, så att du kan vara med och utveckla affären tillsammans med oss.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vår rekryteringsprocess består av arbetspsykologiska tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 1 mars. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta entreprenadchef Niclas Hallgren på niclas.hallgren@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du vända dig till Talent Acquisition Business Partner Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
