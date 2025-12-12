Platschef
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
Platschef
Vi söker en självgående och driven Platschef till MZ Bygg som vill vara med och påverka en organisation i medvind.
Om rollen
Vi söker en självgående och driven Platschef som ska vara en viktig del i våra större projekt, generellt ROT och stambyten. Initialt äger du ett ROT-projekt i Nynäshamn, vilket kommer pågå under 2026.
Som Platschef håller du ihop helheten på projektet. Du arbetar i nära samarbete med vår arbetsledare och tillsammans styr ni projektet, håller ihop UE och ser till att tidplaner hålls. I ditt ansvar ligger även relationen till kund. Byggmöten, uppföljning och rapportering ligger på ditt bord, så även möjlig kontakt med kvarboende. Då, ekonomi, tid, uppföljning och rapportering är delar i tjänsten ser vi att du är en god administratör.
Rollen passar dig som trivs i en tight organisation där beslutsvägarna är korta och där du får stort mandat att faktiskt påverka. Du blir som en "mini-VD" på projekteten, med ägarskap över tid, ekonomi, UE-styrning, uppföljning och personal.
Ditt ansvar
• Äga helheten på projektet: tidplan, ekonomi, prognoser, risker, kvalitet och personal
• Leda och stötta arbetsledaren i den dagliga produktionen
• Driva administration och dokumentation kopplat till projektet
• Ansvara för kontakten med kund och delta i byggmöten
• Följa upp UE, säkerställa leveranser och skapa goda samarbeten
• Säkerställa ordning och reda i enlighet med MZ:s arbetssätt
• Säkerställa ordning och reda i enlighet med MZ:s arbetssätt
• Bidra till en lösningsorienterad och strukturerad arbetsmiljö på plats
Vi tror att du är en trygg och erfaren ledare som trivs i en organisation där du får ta stort ansvar och har stor närvaro i projekten. Du har ett professionellt förhållningssätt, en rak kommunikation och stor respekt för både kund, medarbetare och andra intressenter.
Vi söker dig som har:
• Minst fem års erfarenhet av liknande roll
• Gedigen bakgrund inom ROT-projekt, gärna med erfarenhet av stambyten och kvarboende
• Erfarenhet av ekonomi, prognoser och administrativ hantering
• God kunskap i systemstöd och Excel
• Förståelse för ABT samt BAS-P/BAS-U
• Goda kunskaper i svenska och i engelska
Som person är du
• Självgående och strukturerad
• Trivs i en miljö där man har stort eget ansvar
• Positiv och driven
• Har ett sunt och tydligt ledarskap
Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 14 januari. Urval sker löpande - vänta därför inte med att söka! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686.
På MZ Bygg blir du en del av ett bolag med en över 20-årig historia. Vår affär ligger inom ROT av större flerfamiljshus, kontorsanpassning och nyproduktion. I vår kultur ligger Kunden i fokus, Proffsiga, Ett handslag är ett handslag och Respekt. Till det tror vi på högt i tak, transparens och att vi är ett bolag. Hos oss hjälps vi åt samtidigt som det är viktigt att bära det egna ansvaret. Ersättning
Månadslön - Fast lön
