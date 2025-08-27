Platschef
Har du förmågan att se helheten, ta ansvar och leda andra mot gemensamma mål? Är du lösningsorienterad, trygg i din roll och van vid att ha kundkontakt? Då kan rollen som platschef hos oss på Metrolit vara något för dig!
Platschef, Stockholm/Mälardalen
Metrolit är ett framgångsrikt byggföretag med nära 40 års erfarenhet av att renovera, bygga om och bygga till - alltid med fokus på innovativa lösningar och hög kvalitet. Vi genomför både total- och utförandeentreprenader, ofta i samverkan med välkända kunder inom fastighetsbranschen. Vårt arbetssätt präglas av enkelhet, engagemang och erfarenhet, och vi söker nu en ny platschef till vårt växande team.
Om rollen
Som platschef hos Metrolit har du det övergripande ansvaret för projektens planering, ekonomi och genomförande. Du leder arbetsledare och yrkesarbetare på plats, samordnar underentreprenörer och säkerställer att alla delar i projektet går enligt plan. Du är länken mellan beställare, interna avdelningar och produktionen - och ser till att projektet når uppsatta mål för kvalitet, ekonomi och tid.
Vi erbjuder korta beslutsvägar och stort ansvar - hos oss är din insats synlig och viktig.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för projektets framdrift, ekonomi och måluppfyllelse
Samordning av personal och underentreprenörer
Projekt- och tidplanering, uppföljning och rapportering
Skapa och utveckla goda relationer med kunder och beställare
Ansvar för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsarbete enligt KMA/BKMA
Ansvar för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsarbete enligt KMA/BKMA
Löpande samarbete med projektchef, kalkyl, KMA och arbetschef
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som platschef inom bygg. Du är trygg i din roll, gillar att ta ansvar och är van vid att arbeta nära både produktion och kund.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom byggteknik (YH eller högskola) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av projektledning inom ROT eller nyproduktion
God förståelse för hela byggprocessen
Erfarenhet av Byggsamordnaren/Next (meriterande)
Kunskap inom KMA och gärna BKMA (tidigare BF9K)
B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och har en tydlig ledarstil. Du trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta.
Vi erbjuder dig
Ett väletablerat och framgångsrikt bolag med stark tillväxt
Spännande projekt med välkända beställare i Stockholm och Mälardalen
Engagerade kollegor, korta beslutsvägar och högt i tak
Möjlighet att påverka - både projekt och din egen utveckling
Moderna lokaler i Solna Strand med närhet till kommunikation, service och träning
Intresserad? I denna rekrytering samarbetar Metrolit Byggnads AB med Jobway Rekrytering.
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Oscar Thiele: Oscar.thiele@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
