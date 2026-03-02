Platsansvarig till Återbruket i Rinkeby
2026-03-02
Vill du leda framtidens mötesplats för hållbarhet och kreativitet? ÄR du van med att jobba i butik och brinner för återbruk och second hand? Har du förmågan att bygga broar mellan människor, lokala organisationer och hållbara idéer?
Då är du den vi söker!
Vi på Lybab söker nu en platsansvarig som vill driva och utveckla vår återbruksverksamhet i Rinkeby.
Om rollen
Som Platsansvarig är du hjärtat i vår verksamhet, du är en inspirerande och kreativ ledare som har glimtet i ögat för återvinning och återbruk.
Du är butikens ansikte utåt och ansvarar för att driva den dagliga driften framåt med fokus på högsta möjliga kundservice samt miljönytta.
Rollen innebär att du är närvarande under verksamhetens öppettider för att coacha dina medarbetare och möta våra besökare.
Men ditt uppdrag stannar inte vid dörren, en viktig del av tjänsten handlar om att blicka utåt, vi ser gärna att du bevakar trender inom återbruk, knyter kontakter med skolor, föreningar och lokala aktörer, samt skapar samarbeten som främjar gemenskap och hållbar utveckling i närområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ledarskap: Du ska inspirera och leda personalen i det dagliga arbetet för att skapa en välkomnande miljö.
* Nätverkande: Etablera och driva samarbeten med exempelvis skolor, ideella organisationer och lokala konstnärer.
* Kreativt fokus: Initiera och möjliggöra projekt inom hantverk, konst eller kultur som uppmuntrar till återbruk.
* Administration: Sköta rapportering och daglig administration i MS Office och verksamhetens interna system.
Det är meriterande om du tidigare jobbat i Rinkeby, exempelvis vid förskolor, skolor eller varit med och etablerat projekt i närområden.
Vi söker dig som har:
* En djup förståelse för miljöfrågor och hur konsumtion påverkar vår planet.
* Erfarenhet av att arbeta med konst, hantverk eller kulturella samarbeten.
* God administrativ vana (MS Office) och en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
* Kunskap om avfallshantering och sortering.
* Det är även starkt meriterande om du har erfarenhet av att driva projekt eller leda en anläggning/butik.
Det är fördelaktigt om du kan flera språk, som exempelvis, arabiska, ryska, somaliska eller polska.
Det är även fördelaktigt om du har erfarenhet av att ha jobbat i Rinkeby, Tensta, Spånga, Barkaby, Järva eller Husby med liknande utvecklingsprojekt.
Lybab är ett modernt svenskt företag med en bred verksamhetsbas inom bygg, måleri, smide och miljöentreprenadsektorn. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster och lösningar där vi alltid sätter miljön först.
Fast Så ansöker du
