Platsansvarig tekniker
Göteborgs Symfoniker AB / Ljus- och ljudjobb / Göteborg Visa alla ljus- och ljudjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Symfoniker AB i Göteborg
Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs i kulturminnesmärkta lokaler i Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg och är en av de största kulturinstitutionerna i Västra Götaland. I Konserthuset genomförs årligen ett stort antal evenemang i form av konserter och konferenser, såväl i egen regi som vid uthyrningar till externa arrangörer. Konserter med den egna orkestern, Göteborgs Symfoniker, utgör den huvudsakliga delen av konsertverksamheten. Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester, en orkester med internationell lyskraft.
Göteborgs Symfoniker söker platsansvariga tekniker till Konserthuset. Som platsansvarig är du ansiktet utåt för konserthuset vid gästande produktioner. Du ansvarar för att skapa en miljö där både kund och medarbetare trivs. Du jobbar nära uthyrningsteamet i förproduktion och är en nyckelperson för säkerställandet av att vi levererar ett bra arrangemang i samarbete med våra gästande arrangörer.
Tjänsterna är intermittent visstidsanställning vid behov efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
• Som platsansvarig är du konserthusets representant vid gästande produktioner. Du hjälper och stöttar kund under etablering och genomförande, samt är ansvarig från husets sida från början till slut av evenemanget.
• Du har säkerhets- och utrymningsansvar runt scenen i tätt samarbete med övrig personal som arbetar med evenemanget.
• Du arbetar tillsammans med uthyrningsavdelning, avdelningschef, systemtekniker, ljud- och ljustekniker i förarbetet.
• Under produktion befinner du dig bakom och på scenen, men även i foajé vid behov. Ansvaret vilar på dig, men inte exklusivt. Du ska vara behjälplig under bygg och riv under externa produktioner. Det kan tex innebära att du får bygga tross, projektorduk eller hänga lampor. Som platsansvarig har du även ansvar för körning av motorer. Viss arbetsledning kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har grundläggande kunskap inom scen-, ljud- och ljusteknik.
• Som person är du prestigelös, har god samarbetsförmåga och social kompetens. Förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ, att prioritera och snabbt kunna anpassa sig till ändrade omständigheter.
• Har en stark kvalitetskänsla och god kommunikationsförmåga. Du ska också vara bekväm i att följa instruktioner och även kunna instruera och leda andra vid behov.
• Är van att arbeta fysisk då arbetet är mycket aktivt och ibland innebär tunga lyft.
Varmt välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
• B-körkort
• Goda datakunskaper, särskilt i Office-program som Word och Teams.
• Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
• Grundläggande kunskaper inom scenteknik, ljud och ljusteknik.
Meriterande:
• Kompletterande utbildning inom scenteknik eller teater.
•
Om du jobbat mot större event och är van vid att hantera olika typer av kunder och produktioner.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande miljö med ett utvecklande uppdrag där du bidrar till en positiv helhetsupplevelse av Göteborgs Symfoniker. Varmt välkommen med din ansökan!
ANSTÄLLNING
Tjänsten är en intermittent visstidsanställning vid behov och vi kommer hålla intervjuer löpande och tillsättning sker enligt överenskommelse.
ANSÖKAN
Vi tar endast emot ansökningar inkomna digitalt, vänligen fyll i ansökningsformuläret på denna sida.
• Vänligen bifoga CV och personligt brev.
• Senaste datum för ansökan är 16 november 2025
• Intervjuer kommer hållas löpande
KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om tjänsten: Malin Ridderstad, Teknisk chef, malin.ridderstad@gso.se
, 031-726 53 49 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Symfoniker AB
(org.nr 556313-1027) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Symfoniker Jobbnummer
9570906