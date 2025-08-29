Plåtbockare till Jönköping
2025-08-29
Är du en noggrann och erfaren plåtbockare som brinner för kvalitet? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker en skicklig plåtbockare till vår kund i Jönköping. Du kommer att arbeta med avancerad plåtbearbetning där kvalitetskontroll är en central del av arbetet. Tjänsten är på heltid och innebär ett nära samarbete med produktionsteamet för att säkerställa att varje detalj håller högsta standard. Detta kan för rätt person bli en direktrekrytering till kunden.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Bockning av plåt enligt ritningar och specifikationer
• Noggrann kvalitetskontroll av färdiga produkter
• Underhåll och enklare service av maskiner
• Samarbete med kollegor inom produktion och teknik
Vem är du?
Du är:
• Erfarenhet av plåtbockning, gärna med CNC-maskiner
• Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik
• Noggrann och har ansvarskänsla
• Erfaren av att arbeta självständigt och i team
Att du förstår vikten av att komma i tid och ha hög närvaro ser vi som en självklarhet!!
Om verksamheten
En stabil arbetsplats med god arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag
Ett engagerat och hjälpsamt team
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
