Plansamordnare till Spårväg Syd

Om uppdraget
Region Stockholm planerar för Spårväg Syd - en ny spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Arbetet pågår nu med den första etappen mellan Flemingsberg och Skärholmen. Spårväg Syd är en av fyra stora infrastruktursatsningar inom ramen för Sverigeförhandlingen och genomförs i samverkan med staten samt berörda kommuner.
Projektet befinner sig i planeringsfas med fokus på systemhandling, järnvägsplan och miljötillstånd. Beslut om lokalisering fattades våren 2025 med komplettering under 2026 och tidigt samråd planeras under våren 2026. Projektets nuvarande tidplan sträcker sig till cirka 2037.
Nu söker vi en erfaren plansamordnare som får en central roll i att driva och säkerställa framdriften i projektets järnvägsplan.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som plansamordnare ansvarar du för att leda och samordna arbetet inom planläggningen av Spårväg Syd. Du leder delprojekten Plan, Hållbarhet, Tillstånd och Fastighet och säkerställer att arbetet bedrivs enhetligt mellan programmets olika projekt, såsom Bana och Depå.
Du leder arbetet med att säkerställa den formella planprocessen samt upprättandet av planhandlingar inom järnvägsplan, såsom planbeskrivningar, plankartor, samrådshandlingar och planläggningsbeskrivningar. Rollen innebär även att hantera formella samråd, externa kontakter och att säkerställa samordning mellan järnvägsplaneprocess och detaljplaneprocess.
Du verkar som beställarrepresentant i plan-, avtals- och markåtkomstfrågor, ansvarar för strukturerad intressenthantering och bidrar till resurs- och tidsplanering inom planläggningsteamet i nära samarbete med program- och projektledning.
Förväntade leveranser
• Framtagande och leverans av kompletta planhandlingar enligt järnvägsplaneprocessen * Säkerställd framdrift i den formella planprocessen enligt övergripande tidplan * Samordning mellan järnvägsplaneprocess och detaljplaneprocess * Genomförda och dokumenterade samråd med berörda parter * Strukturerad intressenthantering och myndighetsdialog * Enhetligt bedrivet planarbetet mellan programmets olika projekt * Resurs- och aktivitetsplan för planläggningsteamet i linje med programmets tidplan
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Observera: Samtliga nedanstående krav är obligatoriska. Vi har tyvärr inte möjlighet att gå vidare med kandidater som inte uppfyller samtliga skallkrav, då dessa är styrande för upphandlingen.
• Minst 3 års högskoleutbildning inom samhällsplanering, lantmäteri, samhällsbyggnad, miljövetenskap eller motsvarande * Minst 8 års erfarenhet av att driva, leda och samordna planläggningsprocesser för vägplan och/eller järnvägsplan alternativt detaljplan inom infrastruktur eller större samhällsbyggnadsprojekt * Dokumenterad erfarenhet av att självständigt ta fram planhandlingar såsom planbeskrivningar, plankartor och samrådsredogörelser * Erfarenhet av ledande roll vid framtagande av järnvägsplan * Minst tre års erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom infrastruktur eller stadsbyggnad * Erfarenhet av att leda grupper * Erfarenhet av samordning mellan järnvägsplaneprocess och detaljplaneprocess * Erfarenhet av att planera, genomföra och dokumentera samråd med allmänhet och myndigheter
Meriterande färdigheter
• Erfarenhet av samverkan med kommuner och olika verksamhetsutövare * Erfarenhet från planerings- och genomförandeskede inom spårtrafikrelaterade projekt * Genomförd projektledarutbildning
Personliga egenskaper
Du är lyhörd, strategisk och resultatinriktad med god kommunikativ förmåga. Du arbetar självständigt, driver arbetet framåt och är trygg i att representera organisationen i externa sammanhang.
Placering
Kungsholmen, Stockholm Minst 60 % närvaro på plats, möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Omfattning
40 timmar per vecka
Period
Start: 2026-03-23 Slut: 2027-12-31 Option: 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning
