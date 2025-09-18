Planörschef
2025-09-18
Om Carla Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa och sälja en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Vårt mål är att fler människor ska kunna uppleva fördelarna med att köra elbilar. Därför har vi skapat det säkraste, mest bekväma och transparenta sättet att sälja, köpa eller leasa en elbil på. Carla grundades år 2020 i Stockholm och vi befinner oss i en spännande tillväxtfas.
Om rollen Som Planörschef på Carla spelar du en nyckelroll i att säkerställa att vårt produktionsflöde fungerar smidigt och effektivt. Du leder ett engagerat team som planerar varje bils resa genom produktionsflödet, med ansvar för att vi når våra mål på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Rollen innebär även att du driver utvecklingen av planörernas arbetssätt. En viktig del i ditt arbete är även att du är kontaktperson för våra externa partners och ansvarar för produktionens ledtider och kvalitet även för dem.
I ett snabbt växande och innovativt bolag som Carla krävs flexibilitet och en vilja att ständigt förbättra och anpassa hur vi arbetar. Du kommer att samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar för att säkerställa att vi når våra ambitiösa mål, samtidigt som du utvecklar ditt team och skapar förutsättningar för framgång, både idag och i framtiden. Vi söker dig som har en kombination av starkt engagemang, utmärkt organisatorisk förmåga och ett stort intresse för fordon och produktion. Du är driven, noggrann och har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med både interna och externa kontakter. I den här rollen rapporterar du direkt till vår Platschef Mehmet Gencer.
Ditt uppdrag inkluderar:
Personalansvar Leda, coacha och utveckla planörsteamet genom att sätta tydliga mål, regelbundna uppföljningar och skapa en kultur som främjar utveckling och prestation.
Uppföljning och kvalitetssäkring Planörsteamet är nyckeln till ett effektivt flöde i vår anläggning. Som ansvarig för gruppen förväntas du säkerställa rätt output och kvalitet i ditt team och dessutom ha övergripande koll på flödet i samtliga team så att vi når våra mål.
Processutveckling Identifiera problem och tillsammans med andra ta fram och implementera förbättringar av våra planeringsprocesser för att optimera kvalitet och effektivitet i flödet, samtidigt som du säkerställer att produktstöd och processer utvecklas i nära samarbete med Carlas produkt- och techteam och andra stakeholders.
Ansvara för Carlas Partner Services (B2B-samarbeten) Säkerställa en smidig upplevelse för våra partners gällande kundunderlag, reparationsmetod genom proaktivitet samt professionalism. Du ansvarar även säkra att rätt partners får rätt hantering.
Resultatansvar Du kommer att följas upp på nyckeltal kopplade till output, kvalitet, ledtider och kostnader, inklusive reservdelar och reparationskostnader. Kommunikation inom produktion, med andra avdelningar och partners är också viktigt för att lyckas i rollen. Du förväntas agera proaktivt för att nå goda resultat, både för ditt eget team och för produktionen i sin helhet. Vid planeringen av flöden tar teamet beslut som får stor påverkan på vår lönsamhet
Stakeholder management Samarbeta nära med andra team inom produktion, logistik, utvecklingsteam och andra nyckelfunktioner för att optimera hela flödet från planering till leverans. Du kommer även bygga goda relationer till våra partnerföretag, externa verkstäder och leverantörer
Personliga egenskaper:
Strukturerad och ordningsam - skapar tydliga processer, håller deadlines och säkerställer hög kvalitet i leveranser
Förtroendeingivande och engagerad - bygger starka relationer genom ett respektfullt och lösningsorienterat arbetssätt.
Proaktiv och kommunikativ - tar initiativ, delar information i tid och anpassar kommunikationen efter målgruppens behov.
Trygg i att hantera flera stakeholders - kan balansera olika intressen, förstå prioriteringar och tydliggöra konsekvenser av olika beslut.
Problemlösningsorienterad - identifierar snabbt utmaningar och tar en aktiv roll i att utveckla och implementera hållbara lösningar.
Flytande i svenska och engelska - uttrycker sig obehindrat i både tal och skrift, med förmåga att anpassa ton och stil efter sammanhang. Publiceringsdatum2025-09-18Erfarenheter
Bilkunnig, införstådd med olika reparationsmetoder inom bilproduktion
Erfarenhet av hantering av kostnadsofferter och budgetar i en verkstads- och produktionsmiljö
Flerårig erfarenhet av produktionsplanering eller liknande roll
Dokumenterad chefserfarenhet
Erfarenhet från att ha jobbat med planering och/eller optimering av flöden
Vana vid att jobba i en dynamisk och föränderlig organisation med högt tempo
Viss kunskap inom fordonslitteratur
Vad Carla erbjuder dig: Du får chansen att vara en del av ett växande företag med starka värderingar och en hållbar affärsmodell. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där förändringar välkomnas och där din vilja att utvecklas och förbättras värderas högt. Du kommer att få möjlighet att påverka och skapa din egen karriärväg på ett nystartat bolag med engagerade och skickliga kollegor. Vi tror starkt på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder Omfattning och arbetstider:
Heltid, provanställning i 6 månader
Arbetstider: 07-16, måndag till fredag
Placering: Stockholm, Kungsängen
Låter detta som en utmaning för dig? Tveka inte att ansöka idag! Urval och rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
