2026-04-28
Om Carla Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa och sälja en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Vårt mål är att fler människor ska kunna uppleva fördelarna med att köra elbilar. Därför har vi skapat det säkraste, mest bekväma och transparenta sättet att sälja, köpa eller leasa en elbil på. Carla grundades år 2020 i Stockholm och vi befinner oss i en spännande tillväxtfas.
Om rollen Som Planör/Verkstadsadministratör hos Carla kommer ditt huvudsakliga ansvar att vara att hantera och optimera kostnadsofferter mot våra partners samt att säkerställa ett effektivt flöde av alla bilar genom produktionsprocessen. Du kommer att vara navet i vår verksamhet, med ansvar för att koordinera och planera leveranser, reservdelar och verkstadsbesök för att maximera både kostnadseffektivitet och kvalitet. Din roll är central för att upprätthålla en smidig och felfri produktionsprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Planering av bilflödet: Organisera och optimera flödet av alla inkommande bilar genom produktionsprocessen, från ankomst till leverans, för att säkerställa en smidig och effektiv produktionskedja.
Uppföljning av leverantörsledtider: Noggrant övervaka och följa upp ledtider från våra leverantörer för att säkerställa att produktionen inte stannar upp och att alla delar är tillgängliga i tid.
Hantering av kostnadsofferter: Analysera och hantera kostnadsofferter från Carlas partners, inklusive bilverkstäder och reservdelsleverantörer, för att säkerställa att alla affärer genomförs till bästa möjliga pris och kvalitet.
Koordinering med externa partners: Samarbeta tätt med bilverkstäder, reservdelsleverantörer och andra externa parter för att koordinera och schemalägga hämtning och leverans av fordon och delar.
Kvalitetskontroll och dokumentation: Utföra kvalitetskontroller på bilar och dokumentera alla åtgärder och insatser för att säkerställa en högkvalitativ och felfri produktion.
Intern kommunikation: Fungera som en viktig kontaktperson mellan Carlas inköps- och logistikteam samt andra interna avdelningar för att säkerställa att alla parter är uppdaterade och att eventuella problem snabbt eskaleras och hanteras.
Kvalifikationer:
Bilkunnig, införstådd med olika reparationsmetoder inom bilproduktion
Erfarenhet av hantering av kostnadsofferter och budgetar i en verkstads- och produktionsmiljö
Flerårig erfarenhet av produktionsplanering eller liknande roll
God datorvana och erfarenhet av att arbeta med olika IT-system
B-körkort
Erfarenhet av arbete inom fordonsproduktion eller närliggande bransch är särskilt meriterande
Personliga egenskaper vi letar efter:
Vi söker dig som har en kombination av starkt engagemang, utmärkt organisatorisk förmåga och ett stort intresse för fordon och produktion. Du är driven, noggrann och har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med både interna och externa kontakter.
Engagerad och positiv med en stark kommunikations- och samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt i en snabbföränderlig miljö
God servicekänsla och en stark vilja att ge den bästa kundupplevelsen
Teknisk förståelse och intresse för bilar är en fördel
Vad Carla erbjuder dig: Du får chansen att vara en del av ett växande företag med starka värderingar och en hållbar affärsmodell. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där förändringar välkomnas och där din vilja att utvecklas och förbättras värderas högt. Du kommer att få möjlighet att påverka och skapa din egen karriärväg på ett nystartat bolag med engagerade och skickliga kollegor. Vi tror starkt på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder
Omfattning och arbetstider:
Heltid, provanställning i 6 månader
Arbetstider: 07-16, måndag till fredag
Placering: Stockholm, Kungsängen
Låter detta som en utmaning för dig? Tveka inte att ansöka idag! Urval och rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
https://careers.carla.se
Mätarvägen 23 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
