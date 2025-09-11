Planning Coordinator
Sector Alarm AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du den där personen som är bra på att hitta lösningar och skapa struktur? Har du dessutom datorvana och gillar att prata i telefon? Då kan du vara den vi söker! Sector Alarm rekryterar just nu en Planning Coordinator till vår planeringsavdelning. En rolig och utmanande roll, ett härligt team och en närvarande ledare är några av de saker vi erbjuder.
Hur ser din nya roll ut som Planning Coordinator?
På Sector Alarms driftavdelning jobbar ca. 120 säkerhetskonsulter med att installera, uppgradera och utföra service på larmsystem hemma hos våra kunder. Din uppgift blir att arbetsleda våra säkerhetskonsulter och säkerställa ett så effektivt schema som möjligt. Du tar hänsyn till våra kunders önskemål, verksamhetens KPI:er och säkerhetskonsulternas restider. Teamet består av sex personer, där ni tillsammans säkerställer att inbokade uppdrag utförs inom utlovad tid och med rätt materialtillgång.
Vem söker vi efter?
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Vi tror att du är en person som gärna analyserar vad du gjort tidigare för att kunna hitta ännu mer optimala lösningar framöver. Då rollen innebär samarbete med många olika avdelningar och människor behöver du vara relationsskapande och serviceinriktad. Du kommer ha ditt team och din ledare nära till hands samtidigt som du behöver vara självgående.
Vi ser det som en självklarhet att du har god datorvana/systemvana sedan tidigare och är i flytande i det svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har jobbat med kundkontakt över telefon.
Det gör skillnad att arbeta på Sector Alarm - både för våra kunder och din utveckling
Sector Alarm är en trygg och säker arbetsplats där vi sätter en ära i att jobba nära våra medarbetare. När du arbetar för oss lovar vi att arbeta för dig. Vi har blivit utsedda till Årets Karriärföretag för tionde (!) året i rad och därmed har du goda möjligheter till att ta vidare steg i karriären. Vi arbetar för en inkluderande arbetskultur och tar hand om samt stöttar varandra. Vi firar våra framgångar gemensamt - stora som små. Vi lyckas tillsammans. Det vi gör, det är på riktigt - vi skapar säkrare hem och tryggare liv över hela Europa.
Vill du ta chansen att utvecklas och skapa tryggare liv? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 21/9! Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Citygate, Göteborg. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Forser på 0738619410 alternativ malin.forser@sectoralarm.se
.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt medbemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9504922