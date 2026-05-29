Planeringssamordnare Centrala hemtjänsten (kombinationstjänst)
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med ca 1200 anställda omfattar äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden, hemtjänst, nattpatrull, träffpunkter, LSS-boenden, grupp- och servicebostäder, personlig assistans, socialpsykiatri samt trygghetspatrull.
Arbetsuppgifter
I uppdraget som vice planeringssamordnare så arbetar du i grunden som undersköterska på hela din sysselsättningsgrad, under perioder när du inte behöver ersätta ordinarie planeringssamordnare. I uppdraget gäller deltidsarbete i rollen som planeringssamornare och kan se olika ut i olika perioder. Sammanfattningsvis är det en kombinerad tjänst med omsorgsarbete i hemtjänsten.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen som vice planeringssamordnare;
* Planera och optimera arbetsscheman för hemtjänstpersonal utifrån omsorgstagarnas behov och personalens tillgänglighet.
* Hantera akuta förändringar i planeringen och bemanning vid frånvaro.
* Kommunicera och samarbeta med kollegor, omsorgstagare, anhöriga och enhetschef.
* Följa upp och dokumentera arbetet för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
Som vice planeringssamordnare ersätter du när ordinarie planeringssamordnare är frånvarande. Du ansvarar då för att planera och samordna det dagliga arbetet inom hemtjänsten. Du håller kontakterna med omsorgstagare, anhöriga, biståndshandläggare och legitimerad personal. Planeringssamordnaren har en stödroll i verksamheten för att öka kvaliteten i omsorgsarbete med syfte att riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten.
När du agerar som planeringssamordnaren är du en kulturbärare där god kvalitet, gott bemötande och effektivitet är centrala delar i arbetet. Planeringssamordaren ska, i nära samarbete med enhetschef analysera och eventuellt omfördela resurser samt ha ett ekonomiskt tänk för den mest optimala planeringen.
På delen som undersköterska inom hemtjänsten ger du omvårdnad och social omsorg utifrån omsorgstagarens individuella behov, i det egna hemmet. Du hjälper omsorgstagaren i det vardagliga livet på det sätt som önskas. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört, smidigt och professionellt bemötande. I ditt arbete ingår att upprätta individuella genomförandeplaner, social dokumentation och hjälp med vardagsrehabilitering. På arbetsplatsen arbetar vi dag, kväll, helg och natt (nattarbete utförs av egen grupp, och denna tjänst tillhör inte den gruppen).Kvalifikationer
Vi söker dig som har en anställning i Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun och är undersköterska samt har B-körkort. Du har god datorvana och är duktig på dokumentation.
Som person är du positiv, engagerad och trivs med att arbeta självständigt. Du är trygg och har förmåga att fatta snabba beslut vid behov och har lätt för att anpassa dig till förändringar Ser möjligheterna till förbättring och tar gärna initiativ till nya lösningar.
För att passa i rollen som undersköterska hos oss vill du göra skillnad. Du är lyhörd, empatisk och professionell. Behåller fokus och är lugn, noggrann och metodisk i ditt arbetssätt.
I rollen som vice planeringssamordnare är dina kvalifikationer;
* Erfarenhet av planeringsarbete i hemtjänsten
* Goda IT-kunskaper
* Starka kommunikativa förmågor och en förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Personlig lämplighet som vice planeringssamordnare;
För rollen som planerare inom hemtjänsten är personlig lämplighet en avgörande faktor. Vi söker dig som har en naturlig fallenhet för struktur, noggrannhet och problemlösning. Du har förmågan att hålla huvudet kallt och agera flexibelt även under tidspress eller när förutsättningarna snabbt förändras.
Vidare är du lyhörd och har en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du kan skapa goda relationer med kollegor, omsorgstagare och anhöriga. Som person är du ansvarsfull och engagerad i att bidra till en verksamhet som främjar både kvalitet och omtanke.
Slutligen uppskattar du samarbete, men har också förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att förbättra planeringen och lösa uppkomna utmaningar på ett effektivt sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/206".
Detta är ett deltidsjobb.
811 80 SANDVIKEN
För detta jobb krävs körkort.
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen
Tf. Enhetschef
Johanna Stålberg johanna.stalberg@sandviken.se 026-240107
