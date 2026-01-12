Planeringsredaktör till P4 Västmanland
2026-01-12
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Över hälften av befolkningen tar del av vårt utbud i någon form varje dag. Antingen i direktsänd linjär radio eller on-demand, i FM, på våra egna digitala plattformar eller hos andra aktörer. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse. Att jobba på Sveriges Radio innebär därför att du, oavsett roll, är en värdefull del i ett viktigt uppdrag.
Sveriges Radio P4 är en rikstäckande radiokanal och är vår i särklass mest lyssnade kanal. Den används av de 25 lokala radiostationer runt om i landet som sänder regionalt. Vi är den snabba och närvarande kanalen som utgår från våra lyssnares vardag och som samtidigt tar med dem över hela Sverige och resten av världen. Vi har också ett beredskapsuppdrag.
Nu söker vi en inspirerande och lyhörd planeringsredaktör till P4 Västmanland
Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla vår journalistik på alla plattformar. Som planeringsredaktör ansvarar du för den planerade journalistiken, allt från morgondagen till på längre sikt. Där ryms både de större granskningarna, de korta raka nyheterna och den överraskande oväntade infallsvinkeln på aktuella frågor. Du säkerställer kvalitet genom att analysera, utvärdera och återkoppla. Du är trygg, inkluderande och entusiasmerande, gillar att jobba i team och utveckla redaktionens journalistik genom andra. Du har näsa för nyheter och vet när vi ska stanna upp och gräva djupare. Du gillar att leda och entusiasmera, med lyssnaren i fokus.
Om tjänstenTjänsten som planeringsredaktör på Sveriges Radio P4 Västmanland är en tillsvidareanställning på heltid med start 1 februari eller efter överenskommelse. Du kommer att utgå från vår redaktion i Västerås.
Gillar du att utveckla människor mot tydliga mål?
Det allra viktigaste för dig som vill jobba som planeringsredaktör hos oss på P4 Västmanland är att du är en trygg, nyfiken, samarbetsvillig och prestigelös ledare med förmåga att utveckla dina medarbetare till att skapa dagens och morgondagens mest relevanta nyheter. Du ska leda redaktionen mot Sveriges Radios vision om fler röster och starkare berättelser för en större förståelse och public service-uppdraget är dig givet. Som person är du bra på att planera, strukturera och utveckla idéer. Du kommer ingå i kanalens ledningsgrupp och arbeta allra närmast med dagredaktör och kanalchef.
Vi söker dig som har:
- Journalistisk utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig är ett krav
- Erfarenhet av arbetsledande roll på en nyhetsredaktion är ett krav
- B-körkort är ett krav
Varför du ska sökaVill du beröra en stor och engagerad publik med angelägna granskningar och underhållande radio baserat på nyheter och aktualiteter är P4 Västmanland en fantastisk plattform. Vår lyssnarskara är stabil och vi får kontinuerliga kvitton på att vi lyckas göra angelägna, relevanta och engagerande nyheter och aktualiteter. På P4 Västmanland jobbar ett schyst och ambitiöst team som drivs av att utveckla och att utvecklas. Och du får göra skillnad - på riktigt. Din röst, vår framtid. Så är det.
Ansökan och kontaktuppgifterFrågor om tjänsten: Lars Eskelind, kanalchef P4 Västmanland, lars.eskelind@sr.se
Frågor om rekryteringen: Marianne Jansson, HR-partner, marianne.jansson@sr.se
Vi ser gärna att du söker jobbet snarast, dock senast 25 januari 2026.Varmt välkommen med din ansökan!
