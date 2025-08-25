Planeringsofficer till Amf 4 Göteborg
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna.
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Nu söker Utbildningsbataljonen Amf 4 planeringsofficer!
Utbildningsbataljonen vid Amf 4 genomför grundutbildning av värnpliktiga samt en omfattande utbildnings- och kursverksamhet för anställd personal. Det är också vid Utbildningsbataljonen som huvuddelen av våra nyutexaminerade kollegor börjar sin karriär för att befästa och utveckla sin förmåga till truppföring och inom ramen för det, sitt ledarskap. Som utbildningsofficer kommer du även ha en viktig uppgift att översprida dina kunskaper och erfarenheter till våra nya kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i utbildningsbataljonens stab i rollen som Planeringsofficer. Där deltar du huvudsakligen i beredningar och planering av bataljonens verksamhet på längre sikt, men även till del i genomförandefasen. Som planeringsofficer behöver du vara strukturerad och kunna skapa en överblick över framtida skeden i syfte att skapa order- och beslutsunderlag för bataljonens ledning. Orderskrivning och produktion av andra handlingar är en central arbetsuppgift vilket kräver förmåga att uttrycka sig i skrift likväl som att kunna förstå vad som är viktigt i högre chefs order och inriktningar.
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer i huvudsak att utföras på Göteborgs garnsion men resor samt deltagande i verksamhet utanför garnisonen förekommer. Du skall även vara beredd att arbeta som generell stabsmedlem utanför ditt ordinarie arbetsområde. Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Godkänd yrkesofficersexamen
• B-körkort
• Minst 2 års militär yrkeserfarenhet
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet i liknande befattning.
• Vana av att nyttja Officpaketet, Försvarsmaktens interna system PRIO och VIDAR
Personliga egenskaper
Vi ser att du är noggrann, har god analytisk och social förmåga. Du har god samarbetsförmåga, där engagemang och ansvar är två nyckelord. Du är van vid att arbeta både enskilt och i grupp. Du stimuleras av att utveckla våra medarbetare, är flexibel och kan snabb sätta dig in i nya förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Heltid 100 % tillsvidareanställning enligt officersförordningen. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Göteborg (tjänsteresor samt kväll-och helgtjänst förekommer)
Tester/intervju ske efter hand
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Elin Hasselqvist, Amf4-Utbbat@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-15. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Värnpliktsbetyg och examensbetyg från officerexamen ska även bifogas i ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast att tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
