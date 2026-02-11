Planeringsledare Avtal och uppföljning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och driven planeringsledare till enhet Avtal och uppföljning.
Enhet Avtal och uppföljning är organiserad under avdelning Mobilitet och serviceresor och enhetens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för att det finns affärsmässiga och kvalitetssäkrade avtal samt uppföljning av dessa. Vi strävar efter att ha ett tvärfunktionellt, processbaserat arbetssätt med hög affärsmässighet och kundfokus. Genom nära dialog med marknaden och våra verksamheter säkerställer vi att vi ställer rätt krav i våra avtal och vi ser våra leverantörer som strategiska samarbetspartners på enheten arbetar 10 personer.
I rollen som planeringsledare blir du ansvarig för en del av leverantörsavtalen för erhållna uppdrag inom avdelningen Mobilitet och serviceresor samt att tillsammans med övriga enheter bidra till uppföljning och kontroll att våra leverantörer uppfyller sin del av avtalen. Du kommer att planera och hantera långsiktiga kontakter med såväl uppdragsgivare som uppdragstagare för ett eller flera avtalsområden som ryms inom avdelningens ansvar. En stor del av rollen som planeringsledare innebär att arbeta i projektform, främst som projektledare, men också som deltagare. Arbetet kommer att vara mycket självständigt, varierande och inkludera samarbeten med flera parter. Du kommer delta i och driva mindre nätverk, projekt- och arbetsgrupper samt svara för omvärldsbevakning inom dina arbetsområden. Arbetet kräver att du är affärsmässig, har en strategisk höjd men även kan hantera uppgifter på operativ nivå. Du kommer ha ett nära samarbete med avdelningens alla verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskap om LOU, kunskap inom avtalsrätt, förståelse för upphandlingsformer, tröskelvärden, annonsering, tidsfrister, utvärderingsmodeller samt kompetens att hantera upphandlingsverktyg utvärderingskriterier och förfrågningsunderlag.
- Dokumenterad erfarenhet som projektledare, utvecklingsledare, projektkoordinator eller motsvarande.
- Erfarenhet av att riskhantera, styra och följa upp projekt
- Erfarenhet av att leda projekt i både större och mindre omfattning.
- Budget och kostnadskalkyler
- Vana att arbeta processinriktat.
Meriterande är:
- Kännedom om färdtjänst. Transportlösningar kollektivtrafik och servicelogistik.
- Kunskaper i Microsoft Office, Qlik Sense och projektmodellen XLPM
- Erfarenhet av offentlig upphandling
- kännedom om GDPR
För att lyckas i rollen som planeringsledare är du en driven och självständig person som på egen hand ska föra och projektleda dina uppdrag fram till mål, där dokumentation är lika självklart som presentation i olika forum. Du är kommunikativ med mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Verksamhetsnytta, affärsmässighet och kundbehov är fokusområden i tjänsten, därav behöver du ha förmågan att fånga upp komplexa frågor och anamma ett helhetsperspektiv. Du ser det som naturligt att arbeta tillsammans med andra, då du i rollen har många kontaktytor och behöver samverka med olika yrkesgrupper. Därtill tycker du om att utmanas av förändrings- och utvecklingsarbete, eftersom du förväntas kunna identifiera nya möjligheter att utveckla våra avtal och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Beredskapstjänstgöring kan vara aktuellt.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
