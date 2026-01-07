Planerare till Nyby Gränby Hemtjänst
2026-01-07
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du van att arbeta med administrativa uppgifter? Nu söker vi planerare till vår verksamhet som får en central roll i att säkerställa att hemvårdens insatser utförs med kvalitet, effektivitet och i enlighet med brukarens behov. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att göra verklig skillnad i människors vardag. Varmt välkommen med din ansökan!
Nyby Gränby hemvård är en verksamhet med cirka 35 anställda. Vi har vår utgångsplats på Leopoldsgatan i Nyby servicehus där vi delar lokaler med Gamla Uppsala Löten hemvård samt nattpatrullen. Det finns goda möjligheter till samverkan mellan enheterna och vi strävar efter att erbjuda en likvärdig omsorg för våra brukare. Enheten är i ett utvecklingsskede med förändringar i gång som ska förbättra verksamheten både utifrån personal- och brukarperspektivet. Du som börjar arbetar här kommer ha möjlighet till hög delaktighet genom att forma och påverka verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som planerare i hemtjänsten är en nyckelperson i verksamheten, där huvudfokus ligger på att se till att våra brukare får rätt insatser i rätt tid. Du kommer ha kontakt med sjuksköterska, rehab, biståndshandläggare, närstående med flera. Arbetsdagen kan förändras snabbt av olika oförutsägbara händelser där du behöver planera om scheman och hantera viss bemanning. I tjänsten ingår att göra hembesök. När man jobbar som planerare behöver man också ha god förståelse för att hemtjänsten är komplex. För att trivas i rollen behöver du tycka om att interagera med många människor i olika typer av situationer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen och vana av att arbeta administrativt i Office-paketet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete inom hemtjänsten. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i systemet Lifecare och har förståelse över betydelsen av ram-tid. Det är även meriterande in du har arbetslivserfarenhet som planerare inom hemvården. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du arbetar bra med andra människor där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är även tillmötesgående i ditt bemötande gentemot andra. Sist men inte minst planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Yvan Bugabo, verksamhetschef, 018-726 09 95.
Facklig företrädare: Vison, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.

Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avd hemvård
