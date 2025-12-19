Planerare till hemtjänsten på Aleva
2025-12-19
Planerare i hemtjänsten på Aleva i Umeå
Vill du jobba med ett härligt gäng kollegor där din uppgift är att hitta kreativa sätt att förgylla våra kunders vardag genom en omsorg i världsklass?
Vi söker nu en ny kollega med ansvar för planering till vår hemtjänstenhet i Umeå. Vi söker dig som är positiv och engagerad, med hjärtat på rätt ställe. Du kommer med egna idéer och arbetar väl med andra.
Tjänstebeskrivning
Anställningen är vårdbiträde/ undersköterska med tilläggsavtal om ansvar över planeringen i verksamheten. Som undersköterska/ vårdbiträde ger du omvårdnad, social omsorg och service med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Som planerare ansvar du för bemanning och schemaläggning av insatserna hos våra kunder samt övriga administrativa uppgifter.
Vi tror att du som söker har goda relationella och kommunikativa färdigheter då du agerar "spindeln i nätet" och kommunicerar dagligen med kollegor, kunder, anhöriga och andra aktörer. Du har en förmåga att prioritera det viktigaste och samtidigt se helheten. Du är lösningsfokuserad, prestigelös och självgående. Du är kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där det händer mycket och har en förmåga att smidigt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas med uppdraget krävs flexibilitet och en organisatorisk förmåga.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
B-körkort
Svenska
Erfarenhet av att jobba inom hemtjänst
Meriterande
Utbildning som undersköterska eller motsvarande
Erfarenhet av arbete som samordnare/ planerare inom äldreomsorg
Kunskaper inom Carefox, Treserva, Excel eller liknande system
Arbetet är förlagt på dagtid, vardagar. Helgjobb kan förekomma. Beredskap ingår i tjänsten.
Eftersom vi arbetar med människor är personkemin viktig och vi lägger stort fokus vid personlig lämplighet.
Tillträde i januari/ februari, alternativt enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
Även för dig som söker karriärmöjligheter inom vård och omsorg är detta en god möjlighet då vi värdesätter utveckling och tre av fyra ledare på Aleva har börjat inom företaget som vårdbiträde/ undersköterska.Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Ersättning
