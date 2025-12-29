Planerare till hemtjänsten - Åkersberga
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2025-12-29
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Österåker
, Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av planering, gillar att skapa struktur och vill arbeta både administrativt och operativt med nära kontakt med kunder och kollegor? Då kan du vara den planerare vi söker till vårt engagerade team på Aleo Care!
Hos oss sätter vi alltid kunden i centrum. Som planerare blir du en nyckelperson som både bygger struktur i systemen och finns nära verksamheten, och skapar trygghet för kunder och kollegor varje dag.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Dina arbetsuppgifter, som planerare, omfattar bland annat:
Planering & bemanning - planera hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen, skapa hållbara scheman och säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektiv resursanvändning.
Resurshantering & problemlösning - fördela om resurser snabbt och lösningsorienterat när oförutsedda händelser uppstår i verksamheten.
Genomförandeplaner & dokumentation - upprätta och följa upp individuella planer tillsammans med kontaktpersoner, samt dokumentera förändringar i kundernas behov på ett noggrant och tydligt sätt.
Kundkontakt & uppföljning - genomföra kundbesök, möta nya kunder och följa upp befintliga för att säkerställa rätt stöd och god kvalitet.
Personalstöd & samverkan - vara ett bollplank för omsorgspersonalen, ge vägledning och ha löpande dialog med anhöriga för att skapa trygghet kring kundernas insatser.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och gillar att arbeta i en varierande roll där dagarna sällan ser likadana ut. Du är både snabb på bollen och bra på att behålla lugnet när det behövs. Vi ser gärna att du har:
Undersköterskeutbildning - utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och erfarenhet av liknande roller, gärna med inslag av arbetsledning.
Digital & administrativ förmåga - trygg i att arbeta i olika system, med god digital kompetens och förmåga att växla mellan administrativa uppgifter och praktiska insatser i verksamheten.
B-körkort - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Flytande svenska i tal och skrift - förmåga att uttrycka dig tydligt i både dokumentation och dialog med kunder, personal och anhöriga.
Ett strukturerat & lösningsorienterat arbetssätt - effektiv i att planera, prioritera och hantera förändringar i en vardag där förutsättningar snabbt kan ändras.
Ett ekonomiskt & resursmedvetet tänk - förståelse för hur tid, kompetens och resurser används på bästa sätt för att skapa kontinuitet och kvalitet.
Personliga egenskaper - trygg i dig själv med "skinn på näsan" när det behövs, samtidigt som du har ett ödmjukt, prestigelöst och serviceinriktat bemötande.
Samarbetsförmåga - lätt att samarbeta med olika professioner och att stötta, vägleda och vara ett bollplank för personalen.
Meriterande: erfarenhet av att arbeta i Carefox, LifeCare mobil omsorg, Intraphone eller liknande digitala planeringssystem.
Tjänstgöring och arbetsupplägg
Omfattning: heltid, 37 timmar/vecka (inkl. röda dagar)Arbetstid: måndag-fredag 07.00-15.30, samt helgjour var tredje helgPlaceringsort: du utgår från vårt kontor i Österåker och arbetar inom Österåker kommunAnställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6899389-1769012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta
)
184 32 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9665539