Planerare inom funktionsstöd
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för att inkludera andra, tänker innovativt och med stort engagemang vill skapa bättre vardagar för göteborgarna? Då är det dig vi söker! Bli en del av vårt team och var med och forma Göteborg!
Vi söker nu två planerare med erfarenhet av schemaläggning inom funktionsstödsförvaltningen, område Centrum. Tjänsterna innebär ett självständigt arbete samtidigt som du blir en viktig del av vårt samarbetsinriktade team, där vi stöttar varandra.
Ditt ansvar som planerare innebär att leda schemaplaneringsprocessen, säkerställa rätt bemanning och korrekt underlag inför brytdag på de enheter du ansvarar för. Vi ser gärna att du har förståelse för behoven hos personer med funktionsnedsättningar och insikt i hur uppdraget till medarbetarna påverkar schemaplaneringen.
I ditt arbete tillämpar du lagar, avtal och regler gällande schematjänstgöring och arbetar främst med schemaläggningsprogram som TimeCare Planering och TimeCare Pool. Som planerare är det fördelaktigt att vara erfaren användare av Excel med god förståelse för statistik. Erfarenhet av personalprogram som Personec underlättar ditt dagliga arbete som planerare.Kvalifikationer
Vi söker dig med avslutad gymnasial utbildning, helst med administrativ inriktning på eftergymnasial nivå. Du behöver ha gedigen datorkunskap och dokumenterad erfarenhet av Time care planering, särskilt inom schemaläggning för dygnet-runt-verksamheter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativa uppdrag inom offentlig förvaltning och har kunskap om lagar och avtal gällande schemaläggning. Vi ser det även som meriterande att ha erfarenhet av direktarbete med brukare inom funktionshinderområdet.
Vi söker en flexibel och självgående person som kan anpassa sitt arbetssätt vid förändringar och ser möjligheter i dessa. Du är samarbetsinriktad och arbetar bra tillsammans med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt för det gemensamma uppdraget. Du har förmågan att fatta egna beslut och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Vidare är du strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt för att säkerställa att uppgifter slutförs i tid och resultatet följs upp.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Angelica Sundlöf angelica.sundlof@funktionsstod.se 0313659863 Jobbnummer
9527744