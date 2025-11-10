Planerare - Junior

NDP IT AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång
2025-11-10


Vi söker en junior planerare för ett uppdrag som Fältservice-planerare.
Rollen innebär ansvar för planering av resurser inom gasturbinprojekt globalt. Arbetet sker i nära samarbete med interna gränssnitt för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Rollen kräver kommunikationsförmåga, tydlighet och struktur då du hanterar komplexa flöden i en global organisation.
Arbetsuppgifter omfattar operativ och strategisk planering, koordinering internt och globalt, samt hantering av planeringsflöden i SAP och Salesforce. Förväntas bidra till effektivitet i resursplaneringen och agera som central kontaktpunkt.
Erfarenhet från service eller logistik är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältservice - planerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
612 31  FINSPÅNG

Arbetsplats
Siemens

Jobbnummer
9598080

