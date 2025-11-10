Planerare - Junior
2025-11-10
Vi söker en junior planerare för ett uppdrag som Fältservice-planerare.
Rollen innebär ansvar för planering av resurser inom gasturbinprojekt globalt. Arbetet sker i nära samarbete med interna gränssnitt för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Rollen kräver kommunikationsförmåga, tydlighet och struktur då du hanterar komplexa flöden i en global organisation.
Arbetsuppgifter omfattar operativ och strategisk planering, koordinering internt och globalt, samt hantering av planeringsflöden i SAP och Salesforce. Förväntas bidra till effektivitet i resursplaneringen och agera som central kontaktpunkt.
Erfarenhet från service eller logistik är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
