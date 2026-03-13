Planarkitekt
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi arbetar brett med planering och som Planarkitekt får du rollen som projektledare i detaljplaneprocesser. Som planarkitekt jobbar du både självständigt och med projektgrupper där flera av kommunens avdelningar är representerade. I Åre kommun är det är en stor variation på projektens storlek och komplexitet vilket gör jobbet omväxlande och utvecklande.
Du arbetar med spännande och utmanande uppgifter som omfattar både tidiga skisskeden, visionsarbeten, strukturella studier, programarbeten och detaljplanering. Som planarkitekt kan du även delta i projektgrupper för kommunens översiktliga och strategiska planering.
Du kommer också att delta i interna kvalitets- och utvecklingsprocesser, både på din egen avdelning och samhällsbyggnadsserviceförvaltningen i stort. Planavdelningen består av fem planarkitekter, en kommunarkitekt samt en plankoordinator. Vi har olika kompetens, bakgrund och erfarenhet inom avdelningen och ser det som en självklarhet att jobba tillsammans för att lösa problem och utvecklas.Kvalifikationer
* Du har examen som planeringsarkitekt, samhällsplanerare eller annan likvärdig utbildning.
* Du har minst 3 års erfarenhet inom detaljplanering och är van vid att självständigt driva komplexa planprojekt.
* Du har goda kunskaper om plan- och bygglagen, miljöbalken samt annan relevant lagstiftning som styr kommunal planering.
* Du är kommunikativ och har ett professionellt bemötande i kontakt med både interna och externa aktörer.
* Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då arbetet innebär att skriva och kvalitetssäkra olika underlag och dokument.
Meriterande är:
* Kunskaper i Focus detaljplanering, Plan direkt, GIS och Adobepaketet (InDesign och Illustrator)
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kan enkelt arbeta enligt en tydlig process. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Att samarbeta är naturligt för dig och att ha ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Vi kommer att lägga stor vikt vid vem du är som person.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Åre Kommun, Plan
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsservice
Åsa Lindborg asa.lindborg@are.se 0647-16107
