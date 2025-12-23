Planarkitekt
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom kommunstyrelsen arbetar du nära de beslut som fattas i kommunen. Genom att se till helheten och vart vi är på väg arbetar vi med allt som kan tänkas beröra kommunens invånare och anställda. Det är vi som arbetar bakom kulisserna och håller ihop den röda tråden som leder kommunen i rätt riktning in i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
I rollen som planarkitekt arbetar du huvudsakligen med att handlägga och upprätta detaljplaner, planprogram och översiktsplaner. Du arbetar självständigt och är bra på att hantera flera ärenden samtidigt. Som planarkitekt kommer du att ansvara för och arbeta med hela detaljplaneprocessen, från planbesked till antagandehandlingar.
Utöver planarbetet ges möjlighet att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor ihop med andra förvaltningar inom kommunen men även genom kontakt med sakägare, allmänhet, politiker, myndigheter och konsulter. Du förväntas bidra med en positiv attityd och kunskap inom områdena.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är slutförd utbildning/examen som fysik planerare, arkitekt, samhällsplanerare eller motsvarande. Du är väl förtrogen med PBL och annan relevant lagstiftning. Det är meriterande om du har vana av Focus detaljplan och kartverktyget MyCarta.
Du har förmågan att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift och kunna förklara komplexa samband på ett begripligt sätt. Vana av att skriva tjänsteskrivelser som beslutsunderlag till politiken är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, målmedveten, serviceinriktad och strukturerad. Eftersom det ingår många kontakter i tjänsten både internt och externt, så behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd och ha förmågan att skapa förtroende.
Vi förutsätter också att du uppskattar kontakt med andra människor och att samverka med andra kompetenser. Du drivs av att göra ett bra jobb och ingå i en härlig arbetsgrupp med likasinnade! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, och intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Arbetsplats
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Ulrika Jansson ulrika.jansson@hammaro.se 054-51 54 74 Jobbnummer
9661981