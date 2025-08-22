Pizzabagare stenugnspizza (vedugn)
Teckan's Vedugn Pizzeria AB / Kockjobb / Arvidsjaur Visa alla kockjobb i Arvidsjaur
2025-08-22
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teckan's Vedugn Pizzeria AB i Arvidsjaur
Vi söker pizzabagare till Arvidsjaur. Meriterande med vana av stenugnsbakning(vedugm).
Tilltäde omgående.
Hör av dig om du är seriös och du verkligen är intresserade.DVS att du verkligrn är arbetsvillig.
observera att Arvidsjaur är ett liten samhälle som ligger i norra norrlands inland där vi har vinter, snö och kyla stor del av året och stora avstånd till större städer.
Närhet till flygplats och friluftsliv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: teckansvedugn@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teckan's Vedugn Pizzeria AB
(org.nr 556891-5341)
Storgatan 63 (visa karta
)
933 33 ARVIDSJAUR Jobbnummer
9472473