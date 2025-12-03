Pizzabagare stenugnspizza (vedugn)

Vi söker pizzabagare till Arvidsjaur. Meriterande med vana av stenugnsbakning(vedugm).
Tilltäde omgående.
Hör av dig om du är seriös och du verkligen är intresserade.DVS att du verkligrn är arbetsvillig.
observera att Arvidsjaur är ett liten samhälle som ligger i norra norrlands inland där vi har vinter, snö och kyla stor del av året och stora avstånd till större städer.
Närhet till flygplats och friluftsliv.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: teckansvedugn@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Teckan's Vedugn Pizzeria AB (org.nr 556891-5341)
Storgatan 63 (visa karta)
933 33  ARVIDSJAUR

Jobbnummer
9626068

