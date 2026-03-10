pizzabagare med kunskap av vedugn
Vi söker en pizzabagare till vår familjära restaurang som vi har bedrivit i 23 år
Minst 5 års erfarenhet, kunna arbeta självständigt.Erfarenhet eller kunskap inom Italienska köket är meriterande.Kunna förbereda och göra pizzadeg.. Kunna arbeta med övrig personal.Hjälpa till med andra sysslor i köket, diska städa och även ta kassan om det behövs.
Eftersom arbetet innebär kontakt med gäster är det viktigt att du är ren prydlig och professionell i ditt bemötande.
Vi erbjuder arbete i en trevlig och familjär Italiensk restaurang.
